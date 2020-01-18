Цырдя ответил недоброжелателям: Сливом личных фото президента вы показали, что ничем не отличаетесь от Плахотнюка

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.
Выражаю безграничную благодарность Наталье Морарь, Анжеле Гонце и Григорию Петренко ( один из традиционных участников нетрадиционных маршей в РМ). Эти господа подтвердили правоту моей мысли, что у наших либералов нет ни мозгов, ни СОВЕСТИ…
На днях, отвечая на неадекватные обвинения депутата ПДС Думитру Алайба, что Додон, дескать, отдыхает, а народ голодает, я дал ему пример Майи Санду, которая делает то же самое…Я выложил официальную статью с сайта блока Акум! Намек был ясным: ребята, имейте совесть, не влезайте в частную жизнь. Каждый имеет право на отдых.
Они так и сделали.
На второй же день обслуживающий Санду “Ziarul de Gardă” выложил в сеть десяток интимных фотографий семьи президента!!! Все эти фото в купальниках, халатах, шортах представлены как “расследование”. Якобы Додон ведет праздный образ жизни…Слив перепечатали все СМИ из сети Сороса (они же обслуживают блок “АКУМ”).
Но в этом убогом сливе фотографий мы не видели билетов, цены отелей, счетов, денежных переводов, доказательств, что всё описанное соответствует действительности. Это просто слив в стиле Плахотнюка.
Выдал фотографии этой газетенке человек Шора. Того Шора, который ранее снимал порнуху с Филатом, мужем Гонцы. Теперь, видимо, Шор работает с Майей Санду, да? А в чем проблема? Он вроде спонсировал ПДС, давал самолеты на Доху, оплачивал все зарплаты министров ЛДПМ… Санду голосовала за концессию аэропорта, за выдачу 5. 4 миллиардов леев банкам Шора, встречалась с Ротшильдом по теме аэропорта. Потом они c Шором поссорились. Теперь они снова вместе.
Ребята, дружите и далее семьями. Но будьте осторожны! Ведь в один прекрасный день эти господа сольют и ваши интимные фото и видео. И назовут это “расследованием”…
Мне ли вам рассказывать?
P.S. Этим сливом вы показали, что ничем не отличаетесь от Плахотнюка. Вы готовы на любую мерзость, дабы дискредитировать Игоря Додона.
Вы надеетесь, что, очерняя Додона, обеляете Санду? Уверен, всё с точностью до наоборот.
Теперь все увидели ваше истинное лицо…И слава Богу!