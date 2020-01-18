Цырдя ответил недоброжелателям: Сливом личных фото президента вы показали, что ничем не отличаетесь от Плахотнюка

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Выражаю безграничную благодарность Наталье Морарь, Анжеле Гонце и Григорию Петренко ( один из традиционных участников нетрадиционных маршей в РМ). Эти господа подтвердили правоту моей мысли, что у наших либералов нет ни мозгов, ни СОВЕСТИ…

На днях, отвечая на неадекватные обвинения депутата ПДС Думитру Алайба, что Додон, дескать, отдыхает, а народ голодает, я дал ему пример Майи Санду, которая делает то же самое…Я выложил официальную статью с сайта блока Акум! Намек был ясным: ребята, имейте совесть, не влезайте в частную жизнь. Каждый имеет право на отдых.

Они так и сделали.

На второй же день обслуживающий Санду “Ziarul de Gardă” выложил в сеть десяток интимных фотографий семьи президента!!! Все эти фото в купальниках, халатах, шортах представлены как “расследование”. Якобы Додон ведет праздный образ жизни…Слив перепечатали все СМИ из сети Сороса (они же обслуживают блок “АКУМ”).