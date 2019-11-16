Цырдя ответил на ложь некоторых СМИ: Служите правде, а не Майе Санду!

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

15 ноября 2019 года портал www.mold-street.com, финансируемый Европейским фондом за демократию (EED), позволил себе опубликовать статью, очерняющую репутацию нижеподписавшегося! https://www.mold-street.com/?go=news&n=9668

Эту статью перенял канал PROTV, тоже финансируемый EED, а также Radio Chișinau, Unimedia и evz.ro.

Ждем, когда ее опубликуют TV 8, Jurnal TV – финансируемые тем же фондом, которые также прислуживают ПДС Майи Санду!

Той ПДС, у которой, якобы, нет прессы, которая ей прислуживает!!!

Это заказная, полная фальши статья, которая восхваляет Майю Санду, оперируя умозрительными, ложными, сельскими софизмами!

Статья, которую они даже не осмелились подписать, прекрасно зная, что это обычная фальшивка!

Статья с подлым названием, характерная только для бульварной прессы:«Как социалист Цырдя «поливал» парламент ложными и не относящимися к делу данными, чтобы аргументировать вотум недоверия».

Процесс известен – статьи никто не читает. Люди читают заголовки и принимают их за чистую правду!

Я очень внимательно прочитал это «произведение», написанное на пьяную голову в офисе ПДС.

И что вы думаете!

1) Я не видел ни одного правдоподобного аргумента, что я солгал!

2) Они не отрицали ни одной приведенной мною цифры, фактически подтверждая то, что я сказал.

Вот что я сказал с трибуны парламента:

а) C мая экспорт в ЕС неуклонно сокращался – в среднем на 7,5%, а в августе – на 13%!

б) В июле-августе цены на овощи и фрукты выросли на 20-30%, в том числе на помидоры – на 80%, на картофель – на 30-60%, на фрукты – на 20-30%.

в) D июне-августе объем грузоперевозок уменьшался ежемесячно на 10% !!!

г) Электричество подорожало на 15% на севере, на 6% в Кишиневе!

e) За 10 месяцев число чрезвычайно тяжких преступлений выросло на 17,39%, особо тяжких – на 9,84%, изнасилований – на 63,33%, ограблений – на 57,14%, преступлений против органов государственной власти – на 75,43%, преступлений, совершенных организованными группировками – на 85,71%

3) Единственная цифра, которой они пытались спекулировать, – это уничтожение 90% урожая в нескольких южных и северных районах! Якобы, это не так, поскольку производство овощей выросло на 7,4% (в сопоставимых ценах). Скоро, я вам дам реальные цифры! Про то, что Министерство не дало ни одного лея, не прислало ни одного чиновника Молдстрит мудро промолчал!

4) Аргументы, якобы неопровержимые, выдвигаемые этими лживыми писаками, заключаются в том, что «правительство не виновно в повышении цен на овощи на 30–60%, не виновно в падении экспорта, не виновно в повышении налогов! Невозможно добиться чудес за 5 месяцев!»

«Вы, ПСРМ, поддержали налоговую политику правительства!». Стоп! Мы были против! Мы поддержали НДС для Horeca, чтобы нас не обвинили в саботаже!

Что вам сказать?

Вы жалкие! Вскоре я представлю новые цифры и докажу, что правительство Майи Санду было настоящим БЕДСТВИЕМ.

И, слава Богу, что мы вовремя избавились от него!»

P.S. А теперь взгляните на фотографии ниже!

Бричaнский район. Село Ларга. Фермерское хозяйство AGROPATREASCA. 90% урожая сои, яблок, подсолнечника – уничтожено!