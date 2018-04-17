Цырдя: Отставка Киртоакэ и Усатого – результат их договоренности с Демпартией

Демпартия филигранно «развела» граждан Молдовы, добившись досрочных выборов в двух стратегических городах страны, еще и преподнеся это как победу граждан и оппозиции.

Такого мнения придерживается депутат от Партии социалистов, политический эксперт Богдан Цырдя. Он призвал обратить внимание, насколько синхронно объявили о своем решении добровольно уйти в отставку и примар Кишинева Дорин Киртоакэ, и примар Бельц Ренато Усатый, а затем принялись нападать на кандидатов в примары от Партии социалистов.

– Два мэра, оба в уголовных делах, как в шелках. Оба были партнерами ДПМ.Один может сесть в тюрьму лет на 20 за парковки, тендеры, раздачу 700 га земли. Другой под Интерполом. Ни на Гавайи тебе не съездить, ни на Канарах отдохнуть.

Забыл Ренато Георгиевич, что Александр Усатый в 2015 году поддержал его на мэрских выборах. Видимо, по просьбе Плахотнюка.

А теперь давайте подумаем логически.

Почему Д.Киртоакэ в ноябре не подал в отставку и не спровоцировал тогда досрочные выборы?

Ответ на поверхности: Сильвия Раду не успела еще набрать рейтинг. Ей нужно было 5-6 месяцев, чтобы накачаться до 20-21%. Поэтому Киртоакэ, как и ДПМ, агитировал за бойкот референдума, чтобы дать законную возможность Сильвии Раду сохранить власть.

Почему все-таки Киртоакэ сейчас подал в отставку, а не оставил все как есть? Да потому что Конгресс местных властей Европы начал давить на ДПМ, требуя организовать честные выборы в столице. То же требовал и ЕС взамен 100 млн евро помощи.

Почему Усатый подал в отставку, если город в любом случае достанется скорее всего тому, на кого укажет Сам Ренато Георгиевич? В чем смысл, объясните пожалуйста!

Да потому что здесь договоренность с ДПМ. Усатый, как раздражающий фактор, уходит спокойно жарить шашлыки на Рублевке, о чем он давно мечтал. ДПМ снимает его с Интерпола.

На его место ставится Григоришин, который, будучи в уголовных делах, уже является кандидатом ДПМ. Далее Усатый должен исполнять свою роль: яростно нападать на И.Додона и И.Чебана, называя их «партнерами Плахотнюка» 🙂 Делать это нужно часто и жестко, иначе век Мальдивов не видать.

В столице то же самое. Дорину Киртоакэ закрывают дело, а ДПМ берет контроль над столицей через Сильвию Раду, которая станет законным мэром. Кандидат ЛП В.Мунтяну должен орать во всю глотку, что И.Чебан является кандидатом В.Плахотнюка.

Красиво, не так ли?

Пройдет комбинация? Не уверен.