Цырдя осудил нападки Нэстасе на президента: Стоит ли такими обвинениями разрушать альянс и дать возможность для возвращения Плахотнюка?

1) Вы подписали соглашение об альянсе, взяв на себя обязательство не нападать на ПСРМ. Но вы люто нападаете! Вы считаете, что поступаете по-мужски?

2) Вы 5 лет говорили, что Додон с Плахотнюком. Но благодаря Додону и ПСРМ режим Плахотнюка пал. Может, пора извиниться?

3) Вы утверждаете, что Додон хочет стать вторым Плахотнюком. А разве Додон отнимал у вас бизнес, открывал уголовные дела, или Плахотнюк? Додон назначил вас министром МВД!

4) Вы обвиняли Плахотнюка в геополитическом разделении общества. Но вы делаете то же самое сейчас, говоря про Европу, Румынию, но только не про проблемы города. Так кто Плахотнюк №2?

5) Вы говорите, что у Додона «мафиозные замашки», намекаете на некие «схемы». Это мне напоминает обвинения Плахотнюка и Киртоакэ в ваш адрес и в адрес «interlopii fugari Topa». Получается, что вас назначил «мафиот» министром? И не кажется ли вам нелепым ваше нахождение у власти с этой «мафией»?

6) Вы возмущены тем, что Додон критиковал отдельных министров – за аэропорт, за налоговую политику, за повышение цен и т.д. Так и ваш Реницэ критиковал МИДЕИ! Но мы голосовали за все ваши инициативы, в том числе за реформу юстиции! А вот наши проекты по индексации пенсий, материнскому капиталу, соцпомощи в 500 леев за отопление – отложены в долгий ящик. И президент должен молчать, потому что вы ему «приказываете»?

7) Вы, как и Плахотнюк, говорите, что ПСРМ крышевала «строительную мафию», хотя мы боролись с ней. Мы остановили 37 незаконных строек, в том числе перед зданием «Кодрянки»! Сколько строек остановили вы? «Гаудеамус»? Так мы там тоже были!

8) Мы вместе одолели режим. Так стоит ли такими обвинениями разрушать альянс и дать возможность для возвращения Плахотнюка? Не думаете ли вы, что те, кто вам посоветовал делать эти заявления, хотят дискредитировать вас?

Давайте вместе обсуждать проекты, решать проблемы Кишинева. А кишиневцы пусть выберут самого лучшего. Уверен, они имеют на это право!