Цырдя: Осталось надавать пару тумаков еврокомиссарам – может, и долги простят?

Цырдя: Осталось надавать пару тумаков еврокомиссарам – может, и долги простят?

Политолог, депутат Партии социалистов Богдан Цырдя обнаружил интересную взаимосвязь между происходящими в Молдове событиями и реакцией на них внешних кураторов. 

Вот что он написал по этому поводу на своей странице в соцсети:

– 19 июня суд аннулировал мандат еврокандидата Андрея Нэстасе. 26 августа ПАС-ДА забросала бутылками евродепутата Барберу Каппел. 1 сентября полиция ткнула фейсом об асфальт румынского депутата Кодряну. 

И что вы думаете?

29 июня МВФ выделил Молдове кредит в $34 млн – якобы на экономические реформы. 5 июля Всемирный банк выделил $30 млн на покрытие дефицита бюджета. 13 июля –Европейский банк по инвестициям выделил РМ 80 млн евро на присоединение электросетей к ЕС. 31 августа Всемирный банк принял решение выделить Молдове $ 35 миллионов на проект «Регистрация и оценка земли». 

Вывод прост. 

Осталось надавать пару тумаков еврокомиссарам, и, может, и долги простят?

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