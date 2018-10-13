Цырдя осадил Канду: Вот вам и Европа, вот вам и воля народа!

– Вот оно как! И это заявляет целый спикер!

Господин Канду! Напомню вам, что не все страны проводили референдум по вступлению в ЕС. К примеру, Кипр не проводил референдум. Парламент взял, проголосовал, и дело с концом. Сегодня локти кусают.

То же самое произошло в Румынии, и вы, как ее гражданин, должны знать это лучше меня. Там взяли и изменили Конституцию, а про референдум “забыли”. Траян Бэсеску тогда так и заявил: чего тратить время и деньги? И так, мол, все ясно! Дело в том, что, согласно Евробарометру, количество “еврооптимистов” в Румынии резко упало: с 76 % в 2004 году до 59% в 2005 году! Вот и решили не испытывать судьбу.

В Венгрии участие в референдуме составило 45%, то есть, меньше половины населения. И ничего, прошло.

А как внедряли европейскую Конституцию, это же вообще анекдот! Она просто провалилась на референдуме в Франции и Голландии. Дания, Ирландия, Португалия и Чехия, увидев это, срочно отменили запланированные референдумы

Вот вам и Европа, вот вам и воля народа!