Цырдя осадил Канду: Вот вам и Европа, вот вам и воля народа!

Цырдя осадил Канду: Вот вам и Европа, вот вам и воля народа!

Вчера на заседании парламента депутат Партии социалистов Богдан Цырдя заявил, что “почти все государства, которые присоединились к ЕС и НАТО, проводили референдумы”.

По регламенту парламента, заявления депутатов с трибуны законодательного органа нельзя комментировать, если они не называли имен политиков и не упоминали конкретные партии. Однако спикер Андриан Канду, даже не дождавшись того, как Богдан Цырдя покинет трибуну, кинул ему вслед реплику, мол, “Вот такие у нас депутаты! Не знают элементарных вещей. Даже школьникам известно, что все страны ЕС провели референдумы!”.

Цырдя прокомментировал выпад Канду на своей странице в соцсети.

Вот оно как! И это заявляет целый спикер!

Господин Канду! Напомню вам, что не все страны проводили референдум по вступлению в ЕС. К примеру, Кипр не проводил референдум. Парламент взял, проголосовал, и дело с концом. Сегодня локти кусают.

То же самое произошло в Румынии, и вы, как ее гражданин, должны знать это лучше меня. Там взяли и изменили Конституцию, а про референдум “забыли”. Траян Бэсеску тогда так и заявил: чего тратить время и деньги? И так, мол, все ясно! Дело в том, что, согласно Евробарометру, количество “еврооптимистов” в Румынии резко упало: с 76 % в 2004 году до 59% в 2005 году!  Вот и решили не испытывать судьбу. 

В Венгрии участие в референдуме составило 45%, то есть, меньше половины населения. И ничего, прошло.

А как внедряли европейскую Конституцию, это же вообще анекдот! Она просто провалилась на референдуме в Франции и Голландии. Дания, Ирландия, Португалия и Чехия, увидев это, срочно отменили запланированные референдумы 

Вот вам и Европа, вот вам и воля народа! 

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