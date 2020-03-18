Цырдя опроверг 4 лжи о коронавирусе, распространяемые в нашей стране

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Уважаемые сограждане!

17 марта в Молдове было объявлено чрезвычайное положение. Ранее было принято решение о введении карантина.

Специально обученные граждане забросали интернет кучей фейков. Их задача – посеять панику, страх, а значит – эпидемию.

1) Ложь № 1. ЧП означает, что 60 дней будем сидеть дома. Мы умрем от голода скорее, чем от коронавируса.

Реальность. Прошу не путать ЧП и карантин. Чрезвычайное положение продлится 60 дней.

Карантин – (ограничение передвижения) – до 31 марта, то есть, 2 недели. Это период инкубации вируса. В РМ прибыло десятки тысяч граждан из Италии и т.д. Именно на этой и на следующей неделе могут начаться массовые всплески вируса.

2) Ложь № 2. В Италии и в других странах отменили плату за коммуналку на пару месяцев, налоги, кредиты, раздается бесплатно еда, платятся зарплаты за простой, понизили цены. Почему у нас нет этого?

Реальность. Это не так. Спросите друзей из Италии. Там катастрофа. Цены везде выросли, никаких скидок нет, отсутствуют маски, перчатки, лекарства и т.д. Некоторые банки в ЕС и США продлили период для платы кредита, иногда разрешают перенос уплаты налогов. Это всё. Никакого коммунизма.

3) Ложь № 3. Коронавирус не представляет никакой опасности. Меры властей – перебор.

Реальность. На 18 марта мы имеем 198.179 зараженных по всему миру. Умерло – 7954. В Италии – 31 506 больных. Умерло – 2503! Иммунитет от коронавируса не формируется. Распространение молниеносное. Антивируса –нет. Смертность огромная -4 -7 %.

Макрон и Меркель объявили, что у них война, что умрут миллионы. В Париже – армия. По всей Европе жесткий карантин. Выйдешь на улицу – штраф или тюрьма. Больницы в Италии завалены больными и трупами, даже хоронить запрещают – сжигают всех. Многих граждан доктора отказываются лечить. Врачи заражаются и умирают.

4) Ложь № 4. Власти ничего не делают. Мы все сдохнем с голоду.

Реальность. Власть вовремя объявила карантин и ЧП. Поэтому у нас пока 30 зараженных. 1 человек скончался…Мы самая бедная страна Европы и СНГ. Нет денег, чтобы всё всем списывать.

Тем не менее, предлагается:

– реструктуризация коммунальных выплат и, возможно, снижение тарифов;

– реструктуризация ипотечных кредитов;

– перенос уплаты подоходного налога для юрлиц за первый и, возможно, второй триместр 2020 года;

– увеличение субсидий для сельского хозяйства;

– снижении ставки НДС для сектора HoReCa (гостиницы, рестораны, кейтеринг);

5) P.S. Потерпите 2 недели. Чума косит всех. Если хватит воли и мудрости…тогда вирус отступит. Будем паниковать – всем миром ляжем. Пережили же чуму, войну в 1941-45, голод в 1947, 90-е. Переживем и это. С голоду точно никто не помрет.

Всех благ. Всё проходит… и это пройдет.