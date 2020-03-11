Цырдя – оппозиции: Бумеранг не всегда попадает в цель, но всегда возвращается обратно!

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Взгляните на этих подонков! Перешли все грани добра и зла. Я не могу понять, в чем они обвиняют президента?

Разве пенсионеры и пожилые граждане не являются группой повышенного риска при коронавирусе? А, может, президент должен был раздуть панику, плакать, истерить, кричать «всё пропало, спасайся, кто может»? Где и когда он сказал, что о пенсионерах не надо заботиться?

Я всё понимаю. В этом году президентские выборы. Санду до безумия хочет стать президентом, взять реванш за проигрыш в 2016.

Но всему есть предел. И этот предел – совесть и порядочность.

Но ее как раз у нашей оппозиции нет. Шор собирает пенсионеров на митинге в столице в разгаре эпидемии. Санду призывает молдаван из Италии, где уже сотни умерших, приехать домой. Усатый воет, что коронавирус – это предлог для Додона, чтобы заткнуть рты оппозиции (то есть, Канду, Санду, Шору). Лидеры Pas cu Da бредят, что в аэропорту нет термосканнеров!

Господа, имейте совесть. Не пытайтесь нажиться на горе людей. Рано или поздно вы об этом пожалеете. Бумеранг не всегда попадает в цель, но всегда возвращается обратно!