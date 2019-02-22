Цырдя: Они бьют по нам, потому что мы не в их кармане (ВИДЕО)

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Олигархи объединились против социалистов в 2014 году на парламентских выборах, в 2016 году – на президентских выборах, в прошлом году – на досрочных выборах генерального примара. И сегодня, на парламентских выборах, они снова вместе и снова против народа Молдовы. Об этом в рамках пресс-конференции заявил кандидат в депутаты ПСРМ Богдан Цырдя.

– Они спустили всех собак. На нас набросились олигархи, уголовники, унионисты, гей-активисты, демократы, дегенераты. Все, кто угодно, били вместе и днём, и ночью, не щадя себя, по социалистам. Оказывается, мы украли миллиард, мы обокрали BEM, мы виноваты в войне во Вьетнаме и в голоде в Камбодже и вообще во всём, что натворили они, виновны мы. Уже понятно, что они бьют по нам, потому что боятся, потому что мы не такие, как они, потому что мы не в их кармане, потому что мы против них и потому что именно мы, если придём к власти, избавим страну от них, от олигархов, от коррупции и от беспредела. Мы были против них, когда они крали аэропорт, мы были против них, когда они крали BEM, мы были против них, когда они закрывали школы, больницы, сдавали стадионы, сдавали страну. Мы всегда были против этих господ и всегда были рядом с народом и поэтому сегодня народ рядом с нами, и поэтому мы сегодня с вами победим, – сказал он.

Цырдя также отметил, что социалисты вместе с гражданами почти победили, остался лишь последний бой.

– И я уверен, и вы уверены, и вся страна уверена, что мы победим, вместе со звездой, вместе с ПСРМ, – сказал он.