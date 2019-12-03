Цырдя об освобождении Филата: Теперь вы понимаете, в чем суть “реформы юстиции” Санду?!

Сегодня весь честной народ был шокирован досрочным освобождением Влада Филата из тюрьмы. Скажу как есть – это дело рук правительства Майи Санду!

Все аналитики и политологи предупреждали, что Санду сделает всё, чтобы освободить Филата. Так и произошло.

12 ноября, в день своей отставки, правительство Санду в спешке приняло 3 преступных решения:

1) Поменяло сетку вещания Moldtelecom, поставив свои ТВ – TV8, Jurnal TV, TVR – в первую “пятерку”!

2) Уволило всех технических работников Moldpres, что равнозначно ликвидации этого стратегического государственного агентства!

3) Обратилось c просьбой о досрочном освобождении Влада Филата, бывшего партийного босса Майи Санду!

Как это произошло? Всё просто.

Министр юстиции Олеся Стамате назначила начальником Национального агентства пенитенциарных учреждений Любу Жигня Сувейкэ (Liuba Jignea Suveica). Это было сделано с нарушением закона.

Госпожа Сувейкэ убедила своего подчинённого Андрея Сэрэкуцэ, он же и.о. начальника тюрьмы №13, написать обращение в суд о досрочном освобождении Влада Филата! Документ прилагается. Там всё – подписи, печати, даты.

Вёл судебный процесс судья Виктор Рэцой (Victor Ratoi) – фин судьи Апелляционной палаты Иона Цуркану!

Вы удивитесь, но этот Цуркану – ближайший друг и.о. председателя Высшего Совета Магистратуры Дорела Мустяцэ, который получил должность благодаря правительству Майи Санду!

Мерзость в том, что это судебное решение нельзя отменить, так как оно принято на основе запроса Агенства пенитенциарных учреждений! Проще говоря, некому атаковать запрос!

Теперь вы понимаете, в чем суть “реформы юстиции” Санду?

Всё просто: на словах борется с коррупцией и схемами, на деле – покрывает их!

На словах против олигархов, а на деле – служит им.

P.S. Все логично: сначала”виктимизация” Филата на ТВ-8, потом назначенцы Санду из Пенитенциарных учреждений обращаются в суд, потом ее судьи освобождают! Ранее так же освободили И.Шолтояну…