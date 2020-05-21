Цырдя об “альянсе бандитов и НПО-шников”: Ничего святого, кроме портретов Вашингтона и Сороса

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

В парламенте Слусарь и Литвиненко с пеной у рта требуют немедленно включить в повестку дня закон о НПО. Им подхрюкивает Канду!

Якобы, если парламент примет этот закон, ЕС даст аж 30 млн евро кредита (там и кусочек гранта!)

На самом деле Закон позволит НПО бесконтрольно получать внешнее финансирование, поддерживать партии.

Закон был принят в апреле 2018 только в первом чтении. И тогда спикер Канду заблокировал его.

Далее Майя Санду 6 месяцев рулила страной. А Депутат ПДС Литвиненко рулил юридической комиссией в парламенте. Тогда его сей закон не волновал. А сейчас эти господа вдруг подняли вой!

Типа, в стране нет денег, мы не выживем без этих 30 млн евро!

Как цинично. ..А когда заблокировали 200 млн евро от России, все было хорошо, да? Радовались до слез, что лишили поддержки медиков, фермеров, бизнес! Тогда не было проблем?

Вот такой сложился альянс бандитов и НПО-шников. Ничего святого, кроме портретов Джорджа Вашингтона для первых и Джорджа Сороса для вторых.