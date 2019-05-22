Цырдя об «АКУМ»: Может, они хотят созвать парламент, чтобы о своём большинстве объявил Плахотнюк?

Цырдя об «АКУМ»: Может, они хотят созвать парламент, чтобы о своём большинстве объявил Плахотнюк?

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

⁃ Когда цены на тепло взлетели на 200 леев – блок PAScuDA промолчал.

Когда цены на бензин взлетели на 1 лей -блок PAScuDA промолчал.

Когда цены на картофель взлетели на 67%, достигнув 35 леев – блок PAScuDA опять промолчал.

Когда появилась новость,что газ подорожает на 25% – блок PAScuDA снова промолчал.

А когда ПСРМ отказалась отдать им должность спикера, объявили, что поднимут всю страну на протесты!

Ну и кто же эти господа после этого? P.S.

Кстати, они требуют созвать парламент. Но в чем смысл его созыва, если ПСРМ и «АКУМ» не объявили о создании парламентского большинства?

Может, они хотят созвать парламент, чтобы о своем большинстве объявил Владимир Плахотнюк?

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