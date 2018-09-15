Цырдя о “воплях” правых и ЛП об аварии с Додоном: Что им написали, то и зачитали

Депутат от Партии социалистов, политический аналитик Богдан Цырдя опроверг фактами основные лживые домыслы о ДТП с участием президента Молдовы и его семьи, озвученные лидерами Либеральной партии и правых политформирований.

– 1. Почему нет ни одной фотографии президента с места аварии? Его там не было!

Здесь меня реально загнали в угол. Представьте cебе картину… Авария. Cын ранен. Мать тоже. Президент в это время делает селфи.

2. Додон это подстроил, чтобы повысить себе рейтинг.

Даже так! Если бы это сделал Гимпу, Нэстасе или Санду, я бы еще поверил. Но зачем это Додону? У него ведь и так самый высокий рейтинг в стране!

3. Додон сам виноват: он превысил скорость! Отвечу кратко: а что, Додон был за рулем? 🙂

А теперь даю вам задачу. Вы на тракторе или на грузовике. Мимо пролетает либерал на скорости 100 км в час. Что вы делаете?

Ответ: тут же выезжайте на встречку и врезайтесь в него на полной скорости! Да так, чтобы перевернулся!

4). Захотели бы убрать – убрали бы!

Здесь мне реально нечего ответить. Спросите лучше у Фиделя Кастро, который пережил 637 покушений на свою жизнь. Или Б. Асада, на которого покушались несколько десятков раз. Эрдоган не даст соврать. В 2016 чудом спасся благодаря России.

5. Кортеж президента нарушил правила дорожного движения!

Однако здесь одна неувязочка: это грузовик выехал на встречную полосу и на полной скорости врезался в машину президента!

Вывод прост. То что все лакеи Госдепа (ПАС-ДА, ЛП и др) все как один обвинили пострадавшего, только подтверждает версию, что все было подстроено для устрашения либо для ликвидации главы государства.

Причем все выдвинули одну и ту же версию…Ну, что им написали, то и зачитали, – отметил Цырдя.