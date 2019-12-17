Цырдя о трёх ключевых “достижениях” правительства “Санду-Нэстасе”

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.



Сегодня многие правые и даже псевдолевые политики воспевают правительство “Санду-Нэстасе”. Дескать, они сделали первый шаг к коммунизму – не платили за покупки в магазинах!

На самом деле, у правительства “Санду-Нэстасе” были три ключевые “достижения”:

Отдали кишинёвский аэропорт миллиардеру Ротшильду. Освободили Филата. Приравняли нацизм и сталинизм, внедрив ещё один день скорби – 23 августа (Постановление № 406 от 21-08-2019). Другими словами, приравняли тех, кто зажёг печи Освенцима, и тех, кто их потушил.

Достижения, ничего не скажешь…