Цырдя о трёх ключевых “достижениях” правительства “Санду-Нэстасе”

Цырдя о трёх ключевых “достижениях” правительства “Санду-Нэстасе”

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Сегодня многие правые и даже псевдолевые политики воспевают правительство “Санду-Нэстасе”. Дескать, они сделали первый шаг к коммунизму – не платили за покупки в магазинах!

На самом деле, у правительства “Санду-Нэстасе” были три ключевые “достижения”:

  1. Отдали кишинёвский аэропорт миллиардеру Ротшильду.
  2. Освободили Филата.
  3. Приравняли нацизм и сталинизм, внедрив ещё один день скорби – 23 августа (Постановление № 406 от 21-08-2019). Другими словами, приравняли тех, кто зажёг печи Освенцима, и тех, кто их потушил.

Достижения, ничего не скажешь…

 

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