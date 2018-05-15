Цырдя о требовании Рошко снять Чебана с выборов: Чего не сделаешь ради 30 сребреников

В преддверии выборов генпримара Кишинева по велению посла США все левые партии Молдова объединяются с правыми против кандидата от Партии социалистов Иона Чебана.

Об этом заявил депутат от ПСРМ, политический эксперт Богдан Цырдя. Однако, по словам политолога, объединять левых против левых сложно, поэтому послу США помогает «независимый» генпрокурор.

– Вот почему В.Воронин призывает к бойкоту выборов. Расчет прост: левые не выйдут, Раду победит! Илан Шор также призывает к бойкоту. И прокурор знает почему.

А.Рошко, выдвиженец Григория Петренко, решил поднять планку подлости выше. А для этого нужно было опуститься как можно ниже. Он учтиво обратился в ЦИК с просьбой снять с выборов главного конкурента ДПМ – Иона Чебана. Чтобы хоть как-то придать мерзости благородный налет, Рошко ранее потребовал снять с выборов Сильвию Раду.

Безусловно, даже круглый идиот понимает, что ЦИК демократов вряд ли отстранит кандидата демократов. А вот их конкурента – вполне возможно.

Знаете, в чем вся низость и мерзость этого поступка? Дело в том, что Ион Чебан лично ручался за Петренко и Рошко, добившись их освобождения из тюрьмы под домашний арест, когда все от них отвернулись.

Сегодня Петренко вонзил ему нож в спину. Надо “отрабатывать” комфортную жизнь в Германии.

Здесь одним участием в гей-параде не откупишься. Ирония судьбы: еще недавно Петренко демонстрировал откровенно пророссийские и проевразийские убеждения. И тут такой кульбит!

На самом деле, и Западу, и Демпартии нужно любой ценой не допустить победы ПСРМ в Кишиневе и Бельцах. Поэтому чем дальше в лес, тем больше грязи, – отметил Цырдя.