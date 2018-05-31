Цырдя о тандеме Морарь-Нэстасе на дебатах: Вы боретесь с Плахотнюком или зарабатываете с ним деньги?

Предвыборные дебаты кандидатов в генпримары Кишинева Иона Чебана и Андрея Нэстасе, состоявшиеся накануне на частном телеканале, преследовали цель бездоказательно опорочить кандидата от Партии социалистов и обелить его контркандидата.

Уверенность в этом высказал депутат от Партии социалистов, политический эксперт Богдан Цырдя. Так, он отметил, что ведущая программы Наталья Морарь и кандидат Андрей Нэстасе сначала “спелись”, а потом ополчились против Иона Чебана.

– Давно так не смеялся. Нэстасе, которого поддержали все коррупционеры (Шалару, Лянкэ, Киртоакэ, Гимпу), убеждал себя и граждан, что он борец с коррупцией! Но интересно другое. На всех ТВ олигархического бинома “ЦопаФила”, а именно, PRO TV, TV 8, Jurnal TV мы видим клиническую истерику и звериные вопли. Будьте внимательны: как только Чебан стал дожимать Нэстасе по незаконной приватизации офиса ППДП на ул.31 августа, как ведущие PRO TV, Moldova 1, TV 8 мгновенно включали рекламу. И так каждый раз! Н.Морарь вчера и вовсе сорвалась с катушек. Фактически дебатировала она против Чебана. Постоянно перебивала, меняла темы, нападала, прикрывала, как могла, Нэстасе. Ну прямо как в 2016, когда она открыто агитировала за М.Санду. И это вы называете честными дебатами? Ирония судьбы. И Морарь, и Нэстасе пытались опорочить Чебана в связях с Плахотнюком, с которым ранее общий бизнес имели Цопа и Нэстасе. Чебан дает сдачи. Морарь включает рекламу. И в рекламе – вуаля! – фонд Плахотнюка “Эдельвейс”! У вас есть еще вопросы? А вот у меня есть. Господа, вы боретесь с Плахотнюком или зарабатываете деньги вместе с ним? – спросил Цырдя.