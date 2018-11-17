Цырдя о Санду и Нэстасе: Бог не фраер, он всё видит

16 ноября парламентская комиссия обвинила председателя партии «Действие и солидарность» Майю Санду и председателя партии «Достоинство и правда» Андрея Нэстасе в том, в чем ранее они обвиняли тогдашнего председателя Партии социалистов Игоря Додона. О чем идёт речь – в комментарии Богдана Цырди.

– Помните, как на президентских выборах Санду и Нэстасе обвинили Додона в финансировании из Москвы, через использование Багамского оффшора? А припоминаете, как Санду и Нэстасе истерили после встречи Додона с Путиным, требуя расследования и импичмент? А может вы забыли, как в сентябре 2017 года эти две марионетки Госдепа обратились в Генпрокуратуру ДПМ требуя уголовное дело на Додона «за предательство Родины»?

Так вот, Бог не фраер, он всё видит. Вчера, 16 ноября, парламентская комиссия обвинила Санду и Нэстасе в том, в чем они обвиняли Додона. Это и предательство Родины, и грязные деньги олигархов, и связи с ФСБ, и использование денег из украденного миллиарда, и т.д. На этом основании комиссия обратилась в Генпрокуратуру.

ПСРМ за отчет не голосовала. Скажу прямо: мы так и не поняли, получали лидеры ПАСкуДа деньги на счет партии, имели ли они прямые контакты с Платоном, откуда вся это информация и верна ли…Есть много оснований для сомнений.

Однако, ослепительно ясно одно: не рой яму другому, ведь сам в нее попадешь.