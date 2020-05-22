Цырдя о решении КС: Удар по “фейсу” Канду-Шора и пинок Майе Григорьевне

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

🔥А теперь объясняем суть вчерашних событий в контексте решения КС по Стояногло. Это бомба. И мало кто понял это. Основу расписал Эрнест Варданян. Мы добавим вишенку.

1. КС постановил, что конкурс по отбору генпрокурора не соответствует Конституции, а вот избрание Александра Стояногло – конституционно. Вернее, законно. 😁 А всё потому, что в Конституции четко прописано: Высший совет прокуроров избирает главного прокурора. И мы об этом писали еще в сентябре!

2. Главный прокурор, который прошел сей неконституционный фильтр Майи Санду, сохраняет должность, ибо это свершившийся факт. Это был удар по “фейсу” группе Канду-Шор.

3. КС дал понять, что не только конкурс Санду по отбору главного прокурора не соответствует Конституции, но и ее попытка взять на себя ответственность по реформе Генеральной прокуратуры и назначению главного прокурора! Значит, ПСРМ правильно поступила, когда отправила ее в отставку. Партия защитила Конституцию и правовое государство от узурпации власти!!! Это был уже пинок от Маноле и от Нэстасе самой Майе Григорьевне.

4. 20 мая Сергей Сырбу заявлял, что у ПСРМ-ДПМ больше нет большинства. Он был уверен, что КС ударит по генпрокурору. Но судьи не рискнули. Поэтому и некоторые депутаты, которые думали переметнуться к Канду-Шору, решили не делать резких движений. 😳😂

5. 21 мая суд сектора Чеканы выдал ордер на арест Плахотнюка! Если бы Стояногло устранили вчера — суд мог бы отклонить запрос!

6. 21 мая начались обыски в Антикоррупционной прокуратуре. Там раньше рулил Виорел Морарь. Напомним, что многие папки с фактурой исчезли, другие спрятаны. И мы склонны полагать, что Морарь знает, почему это произошло и как!

7. Сегодня суд над Шором. Там появилась серьезная фактура. До сих пор его отмывали. Нам крайне интересно, какое будет решение, учитывая позицию КС?😁😁😁