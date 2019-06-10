Цырдя о “псевдолевых”: ПКРМ, как мышь, спряталась в кусты, а “Шор” пошла на открытое сотрудничество с режимом

На самом деле все до смешного просто.

Дело в том, что эти господа впали в состояние глубочайшей прострации.

Раньше все было просто. По команде ДПМ они компрометировали президента, обвиняя его в служении Плахотнюку. На этом фоне они выглядели борцами с “биномом”!

Но вот Игорь Додон открыто вступил в коалицию с правыми для освобождения страны от власти Плахотнюка.

Казалось бы, все просто. Вы же тоже типа “боретесь” с Плахотнюком! Вливайтесь!

Нет, молчат, как крысы, дрожат, как мыши. А все потому, что вся их борьба состояла в обвинении Додона в сотрудничестве с Плахотнюком!

Самого олигарха они почтительно обходили стороной…

И если ПКРМ спряталась, как мышь, в кусты, то партия “Шор” пошла на открытое сотрудничество с режимом!

1. Партия “Шор” бойкотирует заседание парламента, как и ДПМ;

2. Партия “Шор” и мэрия Оргеева не выдали деклараций в поддержку правительства (как и мэрия Бельц Усатого);

3. Илан Шор дает показания в прокуратуре против Игоря Додона с целью возбуждения уголовных дел;

4. Партия “Шор” обеспечила ДПМ автобусами из оргеевского автопарка для проведения митинга;

5. Партия “Шор” мобилизовала пенсионеров на митинг ДПМ;

6. Партия “Шор”, по заверениям многих наших граждан, оплачивала участие в митинге ДПМ ( около 500 леев, в среднем).

Они – пособники режима. Лично Шор – верный лакей, готовый на любую мерзость, чтобы спасти свою шкуру.

Они потом открестятся от режима. Будут выть, скулить, пресмыкаться. Будут на кресте божиться, что им угрожали, что их били и даже изнасиловали! Будут просить “понять и простить”!

Но будет уже поздно. Никто им не поверит, никто их не простит. С волками быть – по волчьи выть.