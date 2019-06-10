Цырдя о “псевдолевых”: ПКРМ, как мышь, спряталась в кусты, а “Шор” пошла на открытое сотрудничество с режимом

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.
А вы не заметили, куда исчезли “псевдолевые” партии – ПКРМ, “Шор”, Партия регионов, “Наша партия”?
Где эти лютые “борцы” с режимом Плахотнюка”?
Где их пресс-конференции, “смелые выпады” против олигархата, признание правительства и спикера, поддержка решений по “деолигархизации” страны?
Все мировое сообщество осудило действия ДПМ, кроме этих “борцов” с ДПМ!
На самом деле все до смешного просто.
Дело в том, что эти господа впали в состояние глубочайшей прострации.
Раньше все было просто. По команде ДПМ они компрометировали президента, обвиняя его в служении Плахотнюку. На этом фоне они выглядели борцами с “биномом”!
Но вот Игорь Додон открыто вступил в коалицию с правыми для освобождения страны от власти Плахотнюка.
Казалось бы, все просто. Вы же тоже типа “боретесь” с Плахотнюком! Вливайтесь!
Нет, молчат, как крысы, дрожат, как мыши. А все потому, что вся их борьба состояла в обвинении Додона в сотрудничестве с Плахотнюком!
Самого олигарха они почтительно обходили стороной…
И если ПКРМ спряталась, как мышь, в кусты, то партия “Шор” пошла на открытое сотрудничество с режимом!
1. Партия “Шор” бойкотирует заседание парламента, как и ДПМ;
2. Партия “Шор” и мэрия Оргеева не выдали деклараций в поддержку правительства (как и мэрия Бельц Усатого);
3. Илан Шор дает показания в прокуратуре против Игоря Додона с целью возбуждения уголовных дел;
4. Партия “Шор” обеспечила ДПМ автобусами из оргеевского автопарка для проведения митинга;
5. Партия “Шор” мобилизовала пенсионеров на митинг ДПМ;
6. Партия “Шор”, по заверениям многих наших граждан, оплачивала участие в митинге ДПМ ( около 500 леев, в среднем).
Они – пособники режима. Лично Шор – верный лакей, готовый на любую мерзость, чтобы спасти свою шкуру.
Они потом открестятся от режима. Будут выть, скулить, пресмыкаться. Будут на кресте божиться, что им угрожали, что их били и даже изнасиловали! Будут просить “понять и простить”!
Но будет уже поздно. Никто им не поверит, никто их не простит. С волками быть – по волчьи выть.