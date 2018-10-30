Цырдя о праздновании Дня Европы в молдавских тюрьмах: Такой мерзости и цинизма я не видел за 27 лет молдавской независимости!

Политолог, депутат Партии социалистов Богдан Цырдя прокомментировал на своей странице в соцсети “коллективный маразм”, охвативший руководство Молдовы.
Ниже приводим текст комментария по этому поводу без сокращений.
Я просто в шоке. Впервые за долгие годы мне реально противно писать о коллективном маразме, охватившем власти Молдовы.
Захожу на сайт правительства и вижу там новость: “Как праздновался День Европы в тюрьмах Молдовы”. Читаем… Заключенные молдавских тюрем радостно отпраздновали День Европы, доказав тем самым, что они озабочены будущим страны. В этом году женщины, заключенные в тюрьме №7 (Руска), одетые в костюмы имитирующие флаг ЕС, организовали флэшмоб. В тюрьме № 17 (Резина) заключенные декламировали стихи о Дне Европы! Для заключенных из тюрем №1 (Тараклия), №2 (Липкань), №3 (Леова), №4 (Крикова), №6 (Сорока), №8 (Бендеры), №9 (Прункул), №11 (Бельцы), №12 (Бендеры) были организованы тренинги, посвященные Дню Европы!
Господа евроинтеграторы! Вы что, совсем мозгами тронулись? Я молчу о том, что это мерзкая пропаганда, которую не позволяли себе даже в концлагерях. Это просто издевательство над гражданами. Ведь даже в тюрьме они остаются людьми, а не скотом. Как можно полуголодных, больных, лишенных надежды людей, которые живут в скотских условиях, заставлять читать стихи о Европе?
Если вам так дорог День Европы, могли бы накормить людей нормально. Хотя бы раз в году! Могли бы одеть, помыть, вылечить! Ведь в РМ, в среднем, на одного осужденного тратится 179 леев в день, что означает почти 9 евро, а в Сан-Марино, например, эта сумма достигает 700 евро в день. Такой мерзости и цинизма я не видел за 27 лет молдавской независимости.
Да ладно власти. Так все это делается под бурные аплодисменты ЕС! Напомним, что евробрократы с 1 марта 2018 года спонсируют проект “Продвижение уголовной юстиции основанной на уважение к правам человека в РМ”.
Бюджет – 2 839 000 EUR. Он преследует цель “демократизации” молдавской пенитенциарной системы. Эффекты уже видны…С 15 по 21 октября 2018 года, то есть, за неделю, скончались 3 заключенных.
P.S. До конца года в ряде тюрем страны могут появиться системы аудио- и видеонаблюдения за заключенными, на деньги доноров. Вот и вся суть “демократизации тюрем” за 2.8 млн евро!