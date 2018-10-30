Цырдя о праздновании Дня Европы в молдавских тюрьмах: Такой мерзости и цинизма я не видел за 27 лет молдавской независимости!

Господа евроинтеграторы! Вы что, совсем мозгами тронулись? Я молчу о том, что это мерзкая пропаганда, которую не позволяли себе даже в концлагерях. Это просто издевательство над гражданами. Ведь даже в тюрьме они остаются людьми, а не скотом. Как можно полуголодных, больных, лишенных надежды людей, которые живут в скотских условиях, заставлять читать стихи о Европе?

Если вам так дорог День Европы, могли бы накормить людей нормально. Хотя бы раз в году! Могли бы одеть, помыть, вылечить! Ведь в РМ, в среднем, на одного осужденного тратится 179 леев в день, что означает почти 9 евро, а в Сан-Марино, например, эта сумма достигает 700 евро в день. Такой мерзости и цинизма я не видел за 27 лет молдавской независимости.

Да ладно власти. Так все это делается под бурные аплодисменты ЕС! Напомним, что евробрократы с 1 марта 2018 года спонсируют проект “Продвижение уголовной юстиции основанной на уважение к правам человека в РМ”.

Бюджет – 2 839 000 EUR. Он преследует цель “демократизации” молдавской пенитенциарной системы. Эффекты уже видны…С 15 по 21 октября 2018 года, то есть, за неделю, скончались 3 заключенных.

P.S. До конца года в ряде тюрем страны могут появиться системы аудио- и видеонаблюдения за заключенными, на деньги доноров. Вот и вся суть “демократизации тюрем” за 2.8 млн евро!