Цырдя о нападках в свой адрес со стороны Ренато Усатого: Правда глаза колет

Депутат от Партии социалистов, политический эксперт Богдан Цырдя ответил бывшему примару Бельц Ренато Усатому, опустившемуся до личных оскорблений в его отношении.

Причиной нападок стал очередной выпуск авторской программы политолога, в которой он рассказал о вероятном сговоре лидера “Нашей партии” с председателем ДПМ, олигархом Владимиром Плахотнюком. Цырдя предположил, что причиной столь бурной гневной реакции со стороны Усатого стало то, что “правда глаза колет”.

– Сей «политик по вызову» вышел вчера в скайп, назвал меня «коневодом» (намек на казахские корни), «мразью» (а что, я был советником в АЕИ и щеголял этим?).

Попробую объясниться литературно. Надеюсь, от вас не сбежали все переводчики и вам переведут мой текст «по фене».

Да, казахи были коневодами. Слово «қазақ» в переводе с древнетюркского языка означает — «свободный, вольный, независимый человек, удалец». Проще говоря, казах – это вольный наездник. Предки казахов, кипчаки, добрались от Монгольских степей до Италии, Венгрии, Валахии, Хорватии.

Среди казахов не было рабов. Рабами брали пленных, которые пасли их овец и коз. Прискорбно, но факт. И сегодня Казахстан – это огромнейшая страна, девятая в мире по своей величине.

Так вот, вы, Ренато Георгиевич, как были, так и остались невольным чабаном. Вначале в отаре Филата, а потом в отаре Плахотнюка. И как вам прикажет хозяин, так и споете. А надо будет, и станцуете. Поэтому ваш политический рейтинг в зоне то ли 3 процентов, то ли 3 сантиметров. Оно и понятно. Лакеев и прислуг никто не любит.

P.S. Вчера днем президент Игорь Додон добился статуса наблюдателя при ЕАЭС! Вечером на него напали Канду, Лянкэ и Усатый. Как все предсказуемо.