Цырдя о намерении Канду отстранить президента: Для лакеев США любое упоминание о Победе – как красная тряпка для быка

Политолог, депутат Партии социалистов Богдан Цырдя прокомментировал угрозы спикера парламента Андриана Канду отправить в отставку президента Игоря Додона.

Ниже публикуем текст комментария без сокращений.

30 ноября, в преддверии дня Румынии, спикер Андриан Канду решил сделать подарок румынскому послу. Сей гражданин обратился в юридическую комиссию парламента, требуя найти лазейку для отправки президента Игоря Додона в отставку! То есть, человек с рейтингом в 1.3% (а, может, и меньше) уже открыто нам угрожает, что узурпирует не только кресло спикера, но и президента! Причем не на 5 минут, а месяца на три как минимум!

Он будет поздравлять граждан с Новым годом, раздавать медали, а, может, и отнимать их у тех, кому президент ранее дал! А это ветераны войны, спортсмены, представители нацменьшинств и так далее. Те, которых власть унижала 9 лет подряд, кто ранее не имел ни единого шанса на признание своих заслуг. Возможно Андриан Канду захочет декретировать военное положение, как в соседней Украине, дабы отменить выборы, леший его знает.

За что хотят отстранить президента? За то, что Додон против передачи Республиканского стадиона посольству США. За то, что Додон против нового Кодекса о телевидении, который полностью запрещает все российские новостные передачи, убивает все независимые ТВ, обрезает нашу с вами связь с Россией! А самое главное, за то, что отстаивает нашу общую Победу! Именно за отказ промульгировать проект о праздновании 9 мая Днем Европы Додона хотят не просто отстранить, а убрать из власти, вместе с ПСРМ, президентурой и всеми нами!

Для этих лакеев США любое упоминание о Победе, СССР, социализме – как красная тряпка для быка. ПКРМ, “Наша Партия”, РСПМ, СДПМ и другие “борцы” за левую идею не вышли с протестом, не сделали заявлений, не поддержали хотя бы один раз президента! Видимо, кому-то не разрешает ДПМ, а кому-то – посол США. ПКРМ и СДПМ молчат, НП-ликует, ПАС-ДА пляшет.

Они думают, что спляшут против народа и в новом парламенте вместе с Демпартией и послом США. Получится? Не думаю.