Цырдя о митинге унионистов: Вместо крестин у Шалару и ДПМ получились поминки

Унионисты, которые грозились вывести на митинг 1 сентября не менее 100.000 граждан, поставить палатки, на деле с трудом собрали несколько сот граждан, и всё шествие представляло собой жалкое зрелище.

Об этом на своей странице в соцсети написал депутат от Партии социалистов, политический эксперт Богдан Цырдя. При этом он отметил, что на самом деле весь марш унионистов проходил под жесткой координацией с Демпартией, так как Константин Кодряну и Анатол Шалару, как и Илан Шор, находятся под тотальным контролем этого формирования.

– Задача состояла в надувании рейтинга PUN Шалару, которая должна стать монополистом на унионистском поле. Более того, они должны были создать противовес митингам ПАС – ДА на правом сегменте, слепить себе образ «независимых» от ДП. Вот почему их задержали на границе 26 августа (дескать, ДПМ их боится). Демпартия рассчитывала на то, что ПСРМ также выйдет на площадь, а это обязательно мобилизует всех унионистов. Это привело бы к стычкам, в которых обвинили бы социалистов, сделав из Шалару и Кодряну жертв! Дабы спровоцировать социалистов, все порталы ДПМ и Усатого стали активно продвигать новость, что ПСРМ выйдет на протест. Однако ПСРМ не попалась в капкан. Тогда порталы ДПМ и Усатого дали другую новость – ПСРМ отдала площадь унионистам. Но унионистов пришло до безобразия мало. Чтобы спасти их от позора, после митинга К.Кодряну и В.Билецкому пришлось надавать тумаков в прямом эфире. Картина прекрасна: ДПМ-государственники дали пинков унионистам. К.Кодряну, соответственно, жертва. Одновременно закрывают рот ПАС-ДА. Ведь если Кодряну отдубасили, значит он не лакей ДПМ! Кстати, 3 сентября унионисты созвали пресс-конференцию. Заголовок подтверждает нашу гипотезу: Додон и Плахотнюк испугались унионистов Ну, вы поняли, да? Делает Плахотнюк – виноват Додон. Любимый тезис ДПМ и ее лакеев. Однако вместо кумэтрии, где бы окрестили нового ребенка – PUN, у Шалару и демократов получились поминки. Что тут скажешь? Соболезнуем, – съязвил Цырдя.