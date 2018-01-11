Цырдя о министре-Габуриче: Чего ждать от человека без диплома и образования в сфере экономики?

Политолог и депутат Партии социалистов поделился своим видением перспектив развития молдавской экономики в свете назначения нового министра – Кирилла Габурича.

На своей странице в соцсети Цырдя, в частности, отметил, что экс-министр экономики Стефан Бриде, возглавлявший министерство с 2013 по 2016 годы, получил солидное экономическое образование и имеет диплом магистра в финансовом менеджменте. В то же время Октавиан Калмык, стоявший у руля Минэкономики с 20 января 2016 года по 20 декабря 2017 года, имеет сразу 2 диплома экономиста.

В 2015 году великий экономист Бриде обеспечил нам падение ВВП в 0.4%. ВВП на душу населения упал с $2244 в 2014-ом до $1832 в 2015-ом. Калмык в 2016-ом обеспечил нам рост аж в 4.1%, и ВВП на душу населения в $ 1900. То есть, меньше, чем он был в 2014 году. У Габурича нет ни диплома, ни образования. И если такие маститые “экономисты” привели экономику на грань банкротства, чего нам ждать от человека без диплома и образования в этой сфере? – вопрошает политолог.