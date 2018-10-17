Цырдя о критике в связи с визитом Эрдогана: Собаки лают, караван идет

2. Оказывается, Эрдоган “диктатор”, а Турция -классическая “диктатура”. Ничего себе! А ведь Турция – член НАТО, кандидат на вступление в ЕС. Неужели НАТО имеет в своих рядах диктаторские режимы? И что, Европа дает статус кандидата отъявленным тираниям? Спасибо, что просветили. Будем знать. Напомню, что раньше вы утверждали обратное.

3. “Турция – отсталая страна, нечего нам с ними связываться!”. Господа, номинальный ВВП Турции – $857 млрд (МВФ, 2017 год). Это в 100 раз больше чем у нас. И это больше чем у 4/5 стран Евросоюза!

4. “Зачем вообще этот визит? Ничего он нам не даст!”. Напомню, что к 2017 году Турция предоставила РМ более $60 млн различной помощи, агентство TIKA -$ 33 млн! Сейчас в Молдове действуют 1306 предприятий с турецким капиталом, который оценивается в 418,6 млн леев. Турция занимает третье место по числу предприятий, открытых в Молдове!. В Гагаузии десятки дорог, школ, больниц восстановлены на деньги Турции. И да –с Анкарой у нас безвиз и зона свободной торговли с оборотом в $ 323 млн в 2017. И визит сопровождается бизнес-форумом. А это новые проекты, инвестиции, рабочие места.

5. На самом деле правые раздражены тем, что Р.Эрдоган прибыл по приглашению И. Додона. А это признание. Не нравится им и то, что президентуру, базовый символ государственности, который они разрушили в 2009 году, сегодня восстановили. Ремонт обошелся в сумму более 10 млн евро! А это символический момент. В 2009 году над разрушенной президентурой веял румынский флаг, а сегодня –молдавский. В 2009 году через уничтожение герба, флага, д.н., президентуры, нам дали понять, что мы захвачены,что мы – полуколония. Сегодня –пусть и символически –президент дает понять, что этот статус нас больше не устраивает. Отсюда и вой. Ну, ничего. Собаки лают, караван идет.