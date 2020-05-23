Цырдя о Кику: Единственный премьер, проявивший мужество и волю в отношении внешних кураторов

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Депутат ПСРМ поддержал Иона Кику, который вчера жёстко ответил румынскому европарламентарию.

⁃ Премьеру Ион Кику – респект и уважуха. Единственный премьер-министр за последние 10 лет, который проявил мужество и волю в отношении внешних кураторов, – отметил Цырдя.

Ранее Ион Кику поставил на место румынского европарламентария Зигфрида Мурешана. Тот раскритиковал молдавское правительство, обвинив его в том, что оно не справилось с пандемией.

– Смотрю на этих румынских ребят, ошивающихся в европейских структурах и пытающихся «патронировать» нас…Потерянные, ничего в жизни и своей стране не реализовавшие, способны только «мячи подносить»…Что ты сделал в своей стране, которая «воет» от самой высокой коррупции в Европе? Только в уезде Сучава половина заболевших, зафиксированных в моей стране. И медиков примерно столько же. В молдавских уездах 40% от всего количества умерших во всей Румынии, и в два раза больше умерших молдаван на правом берегу Прута, чем на левом, хотя количество населения равное. Для нас очень важно мнение наших граждан о работе правительства. И только мнение молдавских граждан для нас действительно имеет значение. Концентрированные атаки отдельных личностей, мнящих себя адвокатами Молдовы, могут впечатлить только их хозяев. Меня – нет, – ответил ему Кику.

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