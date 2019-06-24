Цырдя о Гагаузии: Кто сказал, что чудес не бывает?

Цырдя о Гагаузии: Кто сказал, что чудес не бывает?

Депутат Партии социалистов Богдан Цырдя посетил накануне Гагаузию. Своими впечатлениями от визита в автономию он поделился на своей странице в соцсети. 

Ниже приводим текст без сокращений.

– Нахожусь с визитом в Гагаузии: Вулканешты, Чишмикиой, Етулия.

Скажу так: только Ирина Влах!

Гагаузия – единственный регион страны, где не закрыто ни одно предприятие, ни одна школа, ни один садик, ни один дом культуры!

Единственный регион, где прирост населения. 

Единственный регион, где бюджет вырос в 2 раза за 4 года – с 500 млн до 1 млрд леев! 

Единственный регион, где башкан обещала отремонтировать 5 домов культуры, а отремонтировала 12! 

Единственный регион, где реально открыто 2000 рабочих мест!

Единственный регион, где посещение детсадов станет скоро бесплатным!

Что тут скажешь? Кто сказал, что чудес не бывает?

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