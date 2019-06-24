Цырдя о Гагаузии: Кто сказал, что чудес не бывает?

Депутат Партии социалистов Богдан Цырдя посетил накануне Гагаузию. Своими впечатлениями от визита в автономию он поделился на своей странице в соцсети.

Ниже приводим текст без сокращений.

– Нахожусь с визитом в Гагаузии: Вулканешты, Чишмикиой, Етулия.

Скажу так: только Ирина Влах!

Гагаузия – единственный регион страны, где не закрыто ни одно предприятие, ни одна школа, ни один садик, ни один дом культуры!

Единственный регион, где прирост населения.

Единственный регион, где бюджет вырос в 2 раза за 4 года – с 500 млн до 1 млрд леев!

Единственный регион, где башкан обещала отремонтировать 5 домов культуры, а отремонтировала 12!

Единственный регион, где реально открыто 2000 рабочих мест!