Цырдя о ДТП с участием президентского кортежа: Случайность? Не думаем

Цырдя о ДТП с участием президентского кортежа: Случайность? Не думаем

В прошлый раз авария произошла накануне встречи с Дмитрием Козаком, а сейчас – за день до выборов, отмечает политолог. 

Публикуем комментарий Богдана Цырди без сокращений.

Сегодня в президентский кортеж врезалась “Шкода”. Буквально час назад. Слава Богу, все живы и невредимы.

В этот раз врезались в машину с охраной.

Всё произошло как в прошлый раз. Одна машина резко тормозит. Вторая пытается объехать и вылетает на полной скорости на встречку. Ну а тут как тут президентский кортеж!

Тогда авария произошла накануне встречи с Дмитрием Козаком. Сейчас – за день до выборов.

Случайность? Не думаем.

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