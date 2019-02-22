Цырдя о ДТП с участием президентского кортежа: Случайность? Не думаем

В прошлый раз авария произошла накануне встречи с Дмитрием Козаком, а сейчас – за день до выборов, отмечает политолог.

Публикуем комментарий Богдана Цырди без сокращений.

Сегодня в президентский кортеж врезалась “Шкода”. Буквально час назад. Слава Богу, все живы и невредимы.

В этот раз врезались в машину с охраной.

Всё произошло как в прошлый раз. Одна машина резко тормозит. Вторая пытается объехать и вылетает на полной скорости на встречку. Ну а тут как тут президентский кортеж!