Цырдя о Додоне: Когда народ рядом – неважно, кто против тебя (ФОТО)

Политолог, депутат Партии социалистов Богдан Цырдя обнаружил интересную взаимосвязь между действиями президента и происходящими после них событий.
Ниже приводим комментарий Цырди без сокращений.
1. Когда президент Игорь Додон добился статуса наблюдателя при ЕАЭС, спикер Андриан Канду тут же пригрозил уголовным расследованием.
2. Когда он отказался подписать закон о передаче Республиканского стадиона посольству США, Андрей Нэстасе, лидер ППДП, тут же потребовал от Генпрокуратуры возбудить уголовное дело.
3. Когда 7 сентября президент встретился с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, после этого он попал в ДТП. (09.09.2018)
4. Когда президент объявил, что в октябре встретится с Реджепом Эрдоганом для открытия отремонтированной президентуры, тут же арестовали турецких учителей и обвинили в этом президента.
5. Когда президент организовал мощнейший экономический форум, ДПМ в тот же день временно отстранила его от власти. Видимо, их разозлил масштаб подписанных договоров с российским бизнесом- $250 млн!
6. Когда он воспротивился назначению министрами Сильвии Раду и Николая Чубука, Андриан Канду заявил, что президента лишат всех полномочий.
7. Когда президент поехал на саммит СНГ, где встретился с Владимиром Путиным, ДПМ объявила, что ликвидирует должность президента. ПАС-ДА, НП, ПКРМ, ЛП, ЕНП, ПНЕ либо промолчали, либо ликовали. Они как всегда были вместе с Демпартией, вместе с Владом Плахотнюком.
Что тут скажешь?
Сначала лишили президента полномочий – не помогло.
Потом попытались ликвидировать президента – не вышло.
Сегодня решили ликвидировать президентуру. Не получится. Ведь 80% народа -за президентскую республику. А когда народ рядом – неважно, кто против тебя.