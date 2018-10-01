Цырдя о Додоне: Когда народ рядом – неважно, кто против тебя (ФОТО)

4. Когда президент объявил, что в октябре встретится с Реджепом Эрдоганом для открытия отремонтированной президентуры, тут же арестовали турецких учителей и обвинили в этом президента.

5. Когда президент организовал мощнейший экономический форум, ДПМ в тот же день временно отстранила его от власти. Видимо, их разозлил масштаб подписанных договоров с российским бизнесом- $250 млн!

6. Когда он воспротивился назначению министрами Сильвии Раду и Николая Чубука, Андриан Канду заявил, что президента лишат всех полномочий.

7. Когда президент поехал на саммит СНГ, где встретился с Владимиром Путиным, ДПМ объявила, что ликвидирует должность президента. ПАС-ДА, НП, ПКРМ, ЛП, ЕНП, ПНЕ либо промолчали, либо ликовали. Они как всегда были вместе с Демпартией, вместе с Владом Плахотнюком.

Что тут скажешь?

Сначала лишили президента полномочий – не помогло.

Потом попытались ликвидировать президента – не вышло.

Сегодня решили ликвидировать президентуру. Не получится. Ведь 80% народа -за президентскую республику. А когда народ рядом – неважно, кто против тебя.