Цырдя о деле о “внешнем финансировании” ПСРМ: Фейк, который завел Плахотнюк, а перенял блок “АКУМ”

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Cмотрю, покойный блок “АКУМ” активно терроризирует честной народ и Генпрокуратуру по поводу якобы “внешнего финансирования” ПСРМ.

Дескать, “честный плахопрокурор” Виорел Морарь, аки Иисус, невинно пострадал, как только активно взялся за это дело.

Напомним, что блок “АКУМ” поддерживает вся сеть Сороса, с бюджетом в 5-10 млн $ ежегодно, не считая других фондов.

Скажу как есть – это полный бред.

1) Уголовное дело завели еще в 2016 году во время протестов ПСРМ против кражи миллиарда, узурпации власти и тд.

2) Завели дело по приказу олигарха Владимира Плахотнюка, который пытался шантажировать ПСРМ, дискредитировать Игоря Додона накануне президентских выборов.

3) Вел дело “честный плахопрокурор” Виорел Морарь! То есть, 4 года он ничего не мог раскопать, а сейчас якобы начал.

4) Дело вначале было открыто … ВНИМАНИЕ – по факту “отмывания денег” компанией Exclusiv Media SRL. То есть, о внешнем финансировании не было и речи.

5) В том же году НАЦ Плахотнюка слил материалы дела порталу RISE.MD, который использовал данные анкеты против Игоря Додона (август 2016) https://www.rise.md/articol/banii-lui-dodon-din-bahamas/…

6) Речь шла о кредите в 30 млн леев, который взяла компания Exclusiv Media SRL у офшора Westerby Limited. Компания дала кредиты нескольким гражданам, некоторые из которых члены ПСРМ, другие – нет. Кредиты были полностью возвращены еще летом 2016 года, до президентской кампании.

7) Ни один лей из кредитов не был использован в выборах. Игорь Додон имел отдельный от партии избирательный фонд. Ни один из этих граждан не дал ни одного лея в фонд Игоря Додона или ПСРМ на президентских выборах.

8) 11 июля 2018 RISE.MD проиграл в суде дело против ПСРМ. https://www.rise.md/wp-conte…/uploads/…/07/CSJ-PSRM-RISE.pdf

9) В июне 2019 лично Владимир Плахотнюк обратился в ГП против Игоря Додона, выложив видео. ВНИМАНИЕ – дело автоматом превратилось в “дело по внешнему финансированию” ПСРМ и Игоря Додона.

10) В сентябре дело закрыли из-за отсутствия доказательств. Игорь Додон не был председателем ПСРМ. Факта перевода денег на счета ПСРМ или Игоря Додона нет и быть не может.

11) 17 сентября 2019 года Виорел Морарь, который ушёл с должности главы АП 2 мая за подозрение в коррупции, был в ней восстановлен. Восстановил его Думитру Робу, ставленник Андрея Нэстасе (фин Веры Киронда, кумы Нэстасе)

12) 19 ноября Нэстасе обратился в Антикоррупционную прокуратуру по поводу “внешнего финансирования ПСРМ”. Ранее обратился его однопартиец Юрие Реницэ. И что вы думаете?! 5 декабря Морарь тут же завел уголовное дело.

13) Виорел Морарь завел дело по 2 причинам: 1. Приказ и шантаж блока АКУМ. 2. Страх сесть в тюрьму за свои многочисленные преступления.

14) 10 января глава АП Виорел Морарь был задержан. Ранее был задержан и Николай Китороагэ, глава PCCOCS. Оба замешаны в деле о краже миллиарда, рэкете, вымогательствах, отнятие бизнеса и т.д. Но Мораря “крышует” “АКУМ”.

15) Дело о финaнсировании ПДС-ППДП фондом Open Dialog находится в ГП с 16 ноября 2018! Прокуратура молчит. Почему?

Выводы:

1) Дело завел Плахотнюк, перенял блок “АКУМ”. Вы еще видите разницу между ними?

2) Цель – шантаж ПСРМ, отстранение Игоря Додона от должности президента.

3) Дело используется в целях пропаганды. Нет ни единого доказательства.