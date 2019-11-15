Цырдя о целях АКУМ: Снять везде конкурентов, поставить своих. Разбить СМИ оппонентов, продвинуть свои

Сделано это было с подачи Майи Санду. Таким образом Санду нанесла мощный удар по многим СМИ, пытаясь поддержать те медиа, которые обслуживают блок АКУМ!

Демократично, не так ли?

Обратите внимание, как поменял свою сетку Молдтелеком:

1) Молдова 1

2) ТV 8

3) JURNAL TV

4) TVR Moldova

5) Первый в Молдове

6) PRO-TV

7) Moldova 2

8) N4

9) RTR

10) NTV

У вас есть еще вопросы? Первые 4 позиции заняли три ТВ, которые свирепо поддерживают АКУМ!

Все по-честному: они поддерживают АКУМ, а АКУМ поддерживает их! Нет, это не картель, бога ради!

На самом деле, медиа-картель АКУМ – самый мощный в стране. Он состоит из сотни порталов, газет, кучи ТВ, которые формально не принадлежат АКУМ.

Но они на грантах Сороса, где некогда рулили сама Майя Санду, Европейский фонд за демократию и тд. Только Сорос тратит ежегодно от 5 до 10 млн евро в Молдове!

Европейский фонд за демократию поддерживает минимум три ТВ в РМ! Они в первой шестерке списка Молдтелекома! Так есть еще и Europa Libera, Аgora, Mold-street, ZDG, anticoruptie.md и сотни других.

Все эти ТВ и порталы жестко бьют по левым партиям, ПСРМ, России, нейтралитету, молдовенистам, христианской религии! Вы не поверите, но они именуют себя «независимыми» (от народа) СМИ!

Теперь вы понимаете, ЧТО на самом деле преследует блок АКУМ? Правильно. Снять везде конкурентов, поставить своих. Разбить СМИ оппонентов, продвинуть свои. Вот и все принципы и ценности…