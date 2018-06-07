Цырдя: Ночное правительство и мафиозный парламент – уже почти свои для Нэстасе

Депутат от Партии социалистов, политический аналитик Богдан Цырдя раскрыл истинные намерения “борца с олигархами”, свежеизбранного примара Кишинева Андрея Нэстасе, проявившиеся в его интервью одной из радиостанций.

Эксперт с иронией заметил, что Нэстасе уже решил все насущные проблемы города, и теперь осталась лишь одна проблема: “освободить” президентуру от Игоря Додона и вернуть ее под контроль Филата, Цопы или Плахотнюка.

– Оно и понятно: Додона избрал народ, не олигархи. Олигархи как раз объединились вокруг Нэстасе.

В этом интервью вы не найдете слова о В.Плахотнюке, об освобождении правительства, парламента, ГП, НАЦ от контроля Демпартии. Лишь общие фразы.

Более того, Нэстасе еще раз предлагает сотрудничество ночному правительству и мафиозному парламенту. То есть тем, кто украл миллиард, аэропорт, БЕМ и тд. И тем, с которыми ранее он на словах боролся.

Они для него уже не преступники. Они уже почти свои.

Не найдете вы и слова о том, что ДПМ захватила страну, что с ДПМ не будет альянсов, что ее представители будут наказаны и сядут в тюрьму. Это в прошлом.

Сегодня они уже союзники. А после ноябрьских выборов они станут партнерами. Как и в 2006-2009. Или как в 2009-2015.

Далее назначенец олигарха Цопы еще раз благодарит назначенца олигарха Плахотнюка – Сильвию Раду – за ее искреннюю поддержку. А ведь еще пару недель назад он называл ее слугой “координатора”, грозил разобраться!

Видите, как быстро человек испытал “просветление”? – съязвил Цырдя.