Цырдя – Нэстасе: Вы собираетесь строить “европейский город” вместе с Кавкалюком?

2) Генпрокурор Думитру Робу – выдвиженец Нэстасе. Он фин Веры Киронда, которая, в свою очередь, является кумой самого Нэстасе! Теперь вы понимаете, почему люди Плахотнюка на свободе? В том числе Таубер, Апостолова, Чеботарь и т.д.!

Игра понятна. Нэстасе не задерживал этих товарищей, чтобы они могли бить по ПСРМ, не давая ей усилиться. Кстати, то же самое делал и Плахотнюк.

3) Не сломана ни одна схема на МВД. Есть основания полагать, что контрабанда сигаретами, янтарем, спиртом продолжается. Интересно, кто бенефициар?

4) Не задержана хотя бы одна партия с янтарем, сигаретами, наркотиками. Почему?

5) Нэстасе говорит о меритократии, но назначил вне конкурса шефом полиции (ГИП) своего кума – Георге Балана. Василия Балику – шефом INI. Балика – двоюродный брат Н. Гаврилица – главы управления по расследованию экономических преступлений! Сей Гаврилица – целый кум Кавкалюка, верного бульдога Плахотнюка! И это вы называете «деолигархизацией»?

6) МВД, Погранполиция и таможня кишат людьми Плахотнюка. Самые одиозные слуги Плахотнюка – Пуриче и Лекарь ушли в отставку на днях, аккурат перед выборами, но многие – курируют «схемы»!

7) Нэстасе оперирует фальшивыми прослушками Плахотнюка с телеграм-канала Boiler Show, ходит с тремя телефонами, как Плахотнюк, мочит только ПСРМ, как и Плахотнюк, «крышует» лакеев Плахотнюка.

8) Нэстасе, как и Плахотнюк, бьет в спину партнерам. Натравил своего депутата Реницу, чтобы тот обратился в ГП о якобы незаконном финансировании ПСРМ в 2016! А ведь эту тему «толкали» люди Плахотнюка!

Вопросы:

1) Так кто хочет стать Плахотнюком №2?

2) Господин Нэстасе! Вы будете создавать европейский город с людьми Кавкалюка и Плахотнюка?