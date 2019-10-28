Цырдя: Нэстасе обещал уничтожить мафию до конца, но отказался

И народ проголосовал за него. Народ доверил ему эту миссию!

Понимая это, парламент проголосовал за него на должность министра внутренних дел. Ведь там 16.000 полицейских, отдел по слежке, прослушке, видеонаблюдению!

Сегодня у господина Нэстасе появился реальный шанс довести обещанное до конца.

Но, к сожалению, пока еще не сломана ни одна схема на МВД. ДПМ и ЛП утверждают, что КОНТРАБАНДА продолжается, схемы работают.

Ни арестован ни один бандит, не говоря уже про «крупную рыбу».

В МВД, таможне и Пограничной полиции остались многие люди Плахотнюка.

Многие граждане опасаются, что Плахотнюк и Шор могут вернуться.

Андрею Нэстасе граждане доверили одну из самых важных миссий – борьбу с мафией. Но он решил идти в примары столицы, фактически отказавшись от своих обещаний уничтожения режима и его преступных схем.

Он хочет заниматься тем, чем никогда не занимался. Когда-то так же поступил Урекян – будучи хорошим управленцем, он пошел в парламент. И провалился.

Так же поступил Киртоакэ – будучи политиком, он пошел в мэрию. Итог печален.

Безусловно, Нэстасе понять можно. Он хочет уйти из правительства, выйти из-под опеки Санду, стать примаром, а потом, как он сам заявил недавно – президентом. Таким образом, он станет лидером правых.

Но стоит ли ради этого идти против своих обещаний и против доверия избирателей? Стоит ли отказаться от борьбы с мафией, не доведя ее до конца?

Выбор за Нэстасе. И за избирателями.