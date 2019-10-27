Цырдя – Нэстасе: Если вы “кинули” партнеров, сделавших вас министром, где гарантия, что не “кинете” и избирателей?!

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Любопытно ведет себя Нэстасе. Ему откровенно плевать на всё и вся: закон, договоренности, избирателей, принципы.

1. Подписал соглашение с ПСРМ не критиковать друг друга – плюнул! И как ему после этого верить?

2. Делает лайв в день выборов, нарушая закон.

3. Делает фото с иностранными лидерами, нарушая закон.

4. Проводит встречи в ВУЗах, больницах во время рабочего дня, нарушая закон!

5. Лжет, что Чебан хочет отрезать пригороды от столицы, хотя Чебан больше всех сделал для них!

6. Несет чушь про мафию недвижимости, хотя Чебан остановил 37 незаконных строек, а сам Нэстасе – ноль! Будучи министром, не задержал ни одного бандита-застройщика!

7. Утверждает, что за год привлек бы сотни миллионов долларов в столицу, но в МВД привлек ноль!