Цырдя: Несмотря на все старания ДПМ, Чебан все равно впереди, а Раду все равно позади

Демпартия совершила значительные усилия, чтобы продвинуть “независимого” кандидата в генпримары Кишинева Сильвию Раду.

Это отметил депутат от Партии социалистов, политический эксперт Богдан Цырдя. Он рассказал, что для этого были использованы 30 СМИ, 10 телевидений, десятки “придворных аналитиков”, все претуры, примэрия и правительство.

– Сняли с выборов Р. Апостолову, которая вместо того, чтобы отнимать голоса у Чебана, откусила 3% у Сильвии Раду.

Прогнули Воронина, и он начал трубить о бойкоте выборов, в надежде на то, что левые не выйдут на голосование, а значит, Раду победит. Напомним, что Воронин призывал и к бойкоту президентских выборов в 2016 году, надеясь на победу Майи Санду.

Подключили Шора, чтобы он обзвонил Рышкановку, требуя у избирателей не выходить на выборы!

Заставили госпредприятие Posta Moldovei размещать предвыборный вкладыш Демпартии в газету «АиФ в Молдове», без согласия редакции!

Запустили ядовитые статьи в правых газетах (Ziarul de Garda и тд), в которых И. Чебана представляют чуть ли не «олигархом». У него, оказывается, есть квартира и новая Шкода. Серьезное преступление, ничего не скажешь. Скоро мы узнаем, что Чебан и миллиард украл, и BEM разорил, и аэропорт «прихватил»!

Чисто случайно все работники ЖЭУ откликнулись на призыв С.Раду по “озеленению” территории. Да что там ЖЭУ – армия вышла на ремонт дорог по приказу Сильвии Раду!

А сколько фальшивых опросов вбросили – это жесть. Конторы типа «Рога и Копыта» пытаются оболванить избирателей, что С.Раду – абсолютный фаворит! Дескать, кишиневцы высоко оценили разрушение ДК Профсоюзов, незаконные стройки, повышение тарифов на электричество, ее связь с ДПМ и лично с В.Плахотнюком! Якобы горожане, словно круглые идиоты, оценивают ДПМ в зоне 5%, а вот ее ставленника – в зоне 40%!

И вот сегодня вышел опрос БОМ. Финансирует сей опрос фонд Сороса, который симпатизирует правым и нередко Демпартии. Но даже БОМ не смог скрыть очевидного. А именно, что И.Чебан – абсолютный фаворит в предпочтениях избирателей – 30%, С.Раду лишь на втором месте – 23%, А.Нэстасе на третьем -15%.

Ну что ж, как ни крути, – Чебан все равно впереди, а Раду все равно позади.