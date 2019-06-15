Цырдя: Некоторые подхалимы и лизоблюды тут же “переобулись”

В первых рядах – Ион Цыцу, бизнесмен с сомнительной репутацией из Унген. Он открыто издевался над моими родственниками. Теперь он первым покинул ДПМ. Другие пока ещё не поняли политическую ситуацию.

Теперь он пресмыкается перед “АКУМ”, пытается сохраниться у власти, умножить свой сомнительный бизнес, надеть маску патриота, дабы прикрыть фейс бандита. Вот на таких особях строятся диктатуры. Они всегда готовы прислужить, прогнуться, взять под козырек.

Он уже приветствуют новое правительство. Он уже за демократию, права человека!

Скажу так: если эти преступники и подхалимы смогут легко перепрыгнуть в новые кресла, тогда у нас будущего нет и не будет. Однозначно.