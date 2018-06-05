Цырдя: Не успел “борец с мафией” сесть в кресло генпримара, как тут же предложил мафии сотрудничество (ВИДЕО)

Политолог прокомментировал заявление новоиспеченного градоначальника о том, что он намеревается активно сотрудничать с представителями Демократической партии – премьер-министром Павлом Филипом и председателем парламента Андрианом Канду, а если понадобится – и с лидером ДПМ Владом Плахотнюком.

Об этом Нэстасе сказал в эфире частного телеканала сразу после завершения голосования во втором туре выборов.

– Ну вот, приехали. Не успел “борец с мафией” сесть в кресло генпримара, как тут же предлагает мафии сотрудничество. А в чем проблема? Мафия поддержала его, он поддерживает мафию. А ведь еще пару дней назад Нэстасе божился, что никогда не будет сотрудничать с Плахотнюком и властью. Сегодня он уже пресмыкается перед премьером Филипом. А осенью они будут в одном альянсе. У вас есть еще вопросы? У меня нет. У кого есть мозги – тоже нет. Они голосовали за Чебана. А всех остальных даже не жалко. И Лавров объяснил почему, – написал Богдан Цырдя на своей странице в соцсети.

Напомним также, что сразу после победы на выборах Нэстасе заявил о создании нового проевропейского альянса.