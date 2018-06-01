Цырдя не нашел отличий дома «борца с олигархами» Андрея Нэстасе от домов самих олигархов

Депутат от Партии социалистов, политический аналитик Богдан Цырдя не увидел приниципиальной разницы между «борцами с олигархами» и олигархами.

Так, он не нашел различий между домом олигарха Влада Плахотнюка в парке “Валя Морилор” и домом олигарха Виктора Цопа, который находится, по его словам, в городе Пальма-де-Майорка (Испания), а также дома «борца с олигархами» Андрея Нэстасе в Кодру от домов самих олигархов.

– Господин Нэстасе в своей декларации о доходах своей рукой написал: 1 дом (156 кв.м), 10 квартир, 9 участков земли. Откуда все это? Ладно один дом, ладно два, три, но не десять!

В дебатах он поменял пластинку, заявив, что речь идет о нескольких «сараях и курятниках» и о «избушках» на курьих ножках. Один «курятник» имеет 159 кв.м, второй -76.8 кв. м, третий -64 кв.м, четвертый -41.2 кв.м и так далее.

Так вот, большинство наших горожан с радостью бы согласились жить в таких «курятниках» в 160 кв метров! Но увы, не судьба. Эти господа оказались изворотливей и «прихватили» вовремя все «избушки». А гражданам оставили курятники, – отметил политолог.