Цырдя: «Наша партия» пытается восстановить «букетно-конфетные отношения» с ДПМ

Депутат от Партии социалистов раскритиковал публикацию Дмитрия Чубашенко, заявившего, что Влада Плахотнюка надо пустить на пост премьер-министра.

Политолог изумился тому, что один из лидеров «Нашей Партии», которая не раз осуждала олигархический режим в Молдове, в своей статье призывает граждан страны отказаться от борьбы с ним.

– Можно, конечно, устроить цирк, назвав это протестом, но стоит ли? – взывает к разуму лидер НП. И сам же отвечает: да, конечно, не стоит! Но как же тогда одолеть олигархический режим? Да все просто. Надо позволить В.Плахотнюку стать премьером. Таким образом, он лично будет ответственен за все в стране. Под грузом ответственности лидер ДПМ растеряет рейтинг (а он у него есть?), а значит и власть! Любопытно, конечно. Мы знаем, что должность премьер-министра, наоборот, увеличивает рейтинг, а значит и шансы на власть. Или может этого и добивается НП? Как вам такой разворот? Значит, в 2015-2016 ПСРМ, НП, ДА протестовали против попыток Демпартии сделать Филипа премьером, а сегодня мы должны ласково, всем миром, попросить ту же Демпартию назначить своего лидера на эту должность? Более того, предлагаю устроить массовые протесты с требованием назначения Плахотнюка премьером. Иначе шансы у нас нулевые! – съязвил Цырдя.

Депутат предположил, что такими заявлениями «Наша партия» пытается восстановить «букетно-конфетные отношения» с Демпартией, и привел сигнализирующие об этом примеры.

– В июне они требовали импичмент Додону (дабы освободить должность президента для ДПМ?). В ноябре молчаливо поддержали бойкот референдума, не выдав ни одной листовки, баннера, плаката против отставки Киртоакэ. Это передало столицу в руки Демпартии. В декабре они обратились в российский суд для открытия уголовного дела, «аккурат» во время визита лидера ДПМ в США. Ни раньше, не позже! Это помогло убедить американцев, что русские преследуют лидеров Демпартии. Сегодня они ненавязчиво предлагают сделать В.Плахотнюка премьером, – отметил Цырдя.

Политолог также заверил Дмитрия Чубашенко, что президент Молдовы Игорь Додон останется последовательным в своих действиях, направленных на борьбу с захватом власти в стране.