Цырдя напомнил насмехающимся “лакеям” о тяжелом жизненном пути Эрдогана

1. В 1998 году Реджеп Эрдоган был приговорен к десяти месяцам тюремного заключения за то, что публично декламировал стихи исламского содержания на митинге.

2. В 2007 году чудом избежал госпереворота со стороны организации “Эргенекон”, структуры глубинного государства, которая состояла из офицеров спецслужб, связанных с НАТО, ЦРУ.

3. В 2012 году Эрдоган внезапно заболел онкологией. Случайность?

Многие уже его похоронили. Враги ликовали, ведь болезнь протекала очень тяжело. Выкарабкался, но болезнь оставила свои следы. Эрдоган очень тяжело выдерживает дальние поездки, заседания, конференции.

4. В декабре 2013 году полиция арестовала 52 чиновников из окружения Эрдогана, обвинив их в коррупции. За этим актом стояло движение “Хизмет” (глубинное государство). Следующим мог быть сам Эрдоган. Только предельно жесткие действия помогли ему удержать власть.

5. В ночь с 15 на 16 июля 2016 года в Турции начался государственный переворот с участием военных, в том числе с военной базы Инджирлик (США). Задача состояла в ликвидации Эрдогана за его попытки сближения с РФ. Переворот организовало движение “Хизмет” (Гюлен), связанное с ЦРУ и США. Эрдоган чудом спасся, благодаря информации полученной от российских спецслужб.

Что тут скажешь? Любой человек бы сломался после таких событий. Но только не Эрдоган. Человек стальной воли, мощной харизмы, лисьей хитрости, волчьей жесткости. Сильнейший оратор. Хотя бы из уважения к его болезни (не говоря уже об открытии президентуры, больницы, дома для престарелых, детсада) -могли бы промолчать. Но, увы, подлость наших откормленных “оппозиционеров” не знает границ. А подлецы рано или поздно, будут наказаны. Собственной подлостью.