Цырдя: Надругательство Timpul над мощами Святого Пантелеимона – ядовитый наезд нелюдей на верующий народ Молдовы

Унионистская газета Timpul, оскорбив мощи Святого Пантелеимона в своей публикации, перешла все грани мерзости и беспринципности.

Об этом с возмущением написал депутат от Партии социалистов, политический эксперт Богдан Цырдя. Статью под заголовком “Дохлятина для больных онкологией. Додон объявил, что кусок трупа святого будет принесен в институт онкологии” издание выпустило накануне.

– Так эти лакеи называют мощи Святого Пантелеймона, которые хранятся в монастыре Святого Павла на Афонской горе!

А ведь МОЩИ Святого Пантелеймона считаются чудотворными, излечив тысячи больных онкологией. И это происходило в ситуациях, когда медицина оказывалась бессильной, а люди готовились к похоронам!

Это уже не просто плевок в ЦЕРКОВЬ. Это бандитский и ядовитый наезд на Веру людей, на их Надежду, на их глубинные Ценности.

А ведь в Молдове 94% – православные христиане. И для них Святой Пантелеймон – образ Чистоты, духовного возвышения! И вот этот образ прилюдно распяли на Кресте, как некогда самого Иисуса Христа.

На самом деле, они надругались не только над святым Пантелеймоном. Они надругались над 3 млн молдаван, которые верят в Иисуса Христа и в Святых Угодников.

Иисуса предали за 30 сребренников. Эти господа предают за куда большие деньги. Только департамент “Румыны отовсюду” (Romini de pretutindeni) ежегодно отстегивает им по 500.000 лей за то, чтобы они оплевывали нашу веру, традиции, обычаи.

Этот низкопробный пасквиль написан НЕЛЮДЯМИ. Такие … не имеют морального права называться людьми.

Напомню, что руководит газетой Сильвиу Тэнасе, брат Александра Тэнасе, экс-министра юстиции, экс-председателя КС.

Ну, если А.Тэнасе надругался над конституцией и демократией, почему его брат не может надругаться над нашей Верой?

Тем более, что тут такие деньги платят!

К кому близка это промокашка, объяснять не стоит. Все наверное и так знают. Ясно одно – ее место в публичных туалетах. А место этих лакеев – в качестве билетеров в тех же заведениях. Надеюсь, придет время, и так оно и будет…

P.S. Никому не желаю увидеть, что такое онкология. Тот кто видел – поймет. И в такие моменты, любая надежда может СПАСТИ. Святой Пантелеймон – это НАДЕЖДА. И если он поможет хотя бы одному больному – это уже будет великое Чудо, – написал Цырдя.