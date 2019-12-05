Цырдя: На словах АКУМ борется с Плахотнюком, на деле – сотрудничает с ним!

Безусловно, мы хотим извиниться перед гражданами. В середине ноября мы писали, что картель АКУМ -это три ТВ – Jurnal TV, TV 8, TVR!

А теперь взгляните на сетку вещания STARNET, чей учредитель -А.Македон, был главным спонсором ПДП и начальником штаба Андрея Нэстасе!

Первые 4 позиции -это СМИ, воспевающие с утра до вечера блок АКУМ и Майю Санду!

Это просто дичь!

1) Jurnal TV

2) TV8

3) PRO TV

4) TVR

Что общего у этих СМИ?

а) Они просто воспевают Майи Санду.

б) Они все на грантах European Endowment for Democracy

в) Ими ранее заправляли К.Лучинский, Виктор Цопа (речь о TV7 и Jurnal TV )

г) Они считают себя “независимыми”

Ну, наверное, дальше идут независимые СМИ? Размечтались!

Дальше идут СМИ из картеля Плахотнюка!

5) Prime

6) Canal 2

7) Canal 3

8) Publika TV!

У вас есть еще вопросы?

На словах АКУМ борется с Плахотнюком, на деле -сотрудничает с ним!

А где же те ТВ без национального покрытия, которых АКУМ относят к “картелю ПСРМ”?

Они на почетном 19 (НТВ Молдова) и 33 месте (Primul in Moldova). То есть где-то, где фиг найдешь!

Accent TV и вовсе убрали из сетки! А в чем проблема?

Вот такая демократия и свобода СМИ под соусом АКУМ.

Радует лишь одно -все по евростандартам!