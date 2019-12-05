Цырдя: На словах АКУМ борется с Плахотнюком, на деле – сотрудничает с ним!

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.
Ранее мы говорили, что блок АКУМ и Майя Санду имеют крупнейший в Молдове медиа картель!
Достаточно нейтрально высказаться в адрес Майи Григорьевны, и вы ощутите на себе весь праведный гнев этих господ!
Эти медийные шакалы стаей набросятся на жертву, называя “лжецом”, “канальей”, “сумасшедшим”, “коррупционером”, “жертвой аборта” или “дефолта”!
Безусловно, мы хотим извиниться перед гражданами. В середине ноября мы писали, что картель АКУМ -это три ТВ – Jurnal TV, TV 8, TVR!
А теперь взгляните на сетку вещания STARNET, чей учредитель -А.Македон, был главным спонсором ПДП и начальником штаба Андрея Нэстасе!
Первые 4 позиции -это СМИ, воспевающие с утра до вечера блок АКУМ и Майю Санду!
Это просто дичь!
1) Jurnal TV
2) TV8
3) PRO TV
4) TVR
Что общего у этих СМИ?
а) Они просто воспевают Майи Санду.
б) Они все на грантах European Endowment for Democracy
в) Ими ранее заправляли К.Лучинский, Виктор Цопа (речь о TV7 и Jurnal TV )
г) Они считают себя “независимыми”
Ну, наверное, дальше идут независимые СМИ? Размечтались!
Дальше идут СМИ из картеля Плахотнюка!
5) Prime
6) Canal 2
7) Canal 3
8) Publika TV!
У вас есть еще вопросы?
На словах АКУМ борется с Плахотнюком, на деле -сотрудничает с ним!
А где же те ТВ без национального покрытия, которых АКУМ относят к “картелю ПСРМ”?
Они на почетном 19 (НТВ Молдова) и 33 месте (Primul in Moldova). То есть где-то, где фиг найдешь!
Accent TV и вовсе убрали из сетки! А в чем проблема?
Вот такая демократия и свобода СМИ под соусом АКУМ.
Радует лишь одно -все по евростандартам!