Цырдя: Мы служим стране и народу, а соросята – фонду и Госдепу!

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Выражаю благодарность фонду Сороса за то, что подтвердил правоту наших позиций и разнес в пух и прах обвинения в наш адрес.

Фонд Сороса вчера выдал пресс-релиз, в котором подтвердил, что Б. Цырдя не имел грантов от Сороса (как Д. Алайба, Р. Мариан), не руководил проектами Сороса (как Л. Онофрей), не работал в фонде Сороса (как О. Стамате), не был в сенате фонда Сороса (как М. Санду) и не продвигался во власть фондом Сороса, как 3/4 депутатов ПДС.

Фонд также подтвердил нашу правоту, «что студент Богдан Цырдя, как и тысячи других одаренных молодых людей», получил одноразовую премию 3 степени, в размере 500 леев. Получил за академические успехи. В далеком 1998 году. Без каких-либо обязательств, как и другие его одногруппники.

Безусловно, в релизе фонда есть несколько маленьких неточностей.

Они утверждают, что вручили мне 500 леев. Но я получил 450! А где еще 50? Взяли себе? Получается, они мне должны ещё 50 леев!

Они говорят, что «лектор ПГУ Б. Цырдя участвовал в семинарах в университетe в Яссах».

Но меня в Яссах точно не было. Значит, кто-то использовал мое доброе имя, истощая ресурсы фонда Сороса?

Возможно, это был мой однофамилец и тезка – Цырдя Богдан – политолог из госуниверситета. Тогда он был довольно раскрученным. Потом исчез. Может о нем речь?

Также я благодарен фонду за язвительно-критический ответ. Он доказывает, что любви не было и нет. Мы критикуем фонд, фонд критикует нас. Мы служим стране и народу, а соросята – фонду и Госдепу.

И ни одна премия мира не сможет изменить это и купить нас. Кесарю – кесарево, Богу – богово.

Никакие 30 сребреников не убедят нас, что православие, независимость, традиционная семья, социальная справедливость, равенство и братство, дружба с Россией, нейтралитет – это плохо. А вот русофобия, дикий капитализм, пещерный национализм, понятия «родитель 1» и «родитель 2» – это хорошо! Для нас мать, отец, Родина – не просто слова. И это коренное отличие между нами и соросятами.

Как говорили русские офицеры, «Душа – Богу, сердце – женщине, долг – Отечеству, честь – никому!».

Безусловно, мы так же, как и фонд, разделяем ценности свободы слова, плюрализма. И мы рады, что фонд гордится тем, что в начале своего пути, в далеких 90-х, он поддерживал молодежь, а не баронов из псевдо-гражданского общества. Жаль, что после 2009 года фонд отказался от своих же ценностей.

Одного никак не поймем. Если фонд поддерживает свободу слова, то почему напоминает нам об этой премии 22-летней давности? Потому что мы критикуем проекты фонда и ему это не нравится? Так о какой свободе слова идет речь? И о какой свободе вообще?

У меня как у свободного человека – свобода мысли и действий. Я могу поблагодарить фонд за то, что выделил $100 000 в борьбе с COVID-19. Но я также имею право критиковать его за то, что фонд выделил более $100 млн на разрушение наших базовых ценностей.

И это еще одно отличие нас от соросят.

Родина не продается. Ценности – не предаются. В этом и есть истинная cвобода.

P.S Предлагаю вам challenge и тест.

Учитывая, что фонд поддерживает свободу слова, предлагаю поддержать мою работу про НПО и то, как они разрушали Молдову. Ну и как фонд спонсировал всё это. Давайте вместе работать на плюрализм, свободу слова и демократию!