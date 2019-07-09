Цырдя: Мы должны вернуть Генпрокуратуру на службу народу! (ВИДЕО)

Цырдя: Мы должны вернуть Генпрокуратуру на службу народу! (ВИДЕО)

Именно Генеральная прокуратура была центром “мафиозной каракатицы” в нашей стране, а сам генпрокурор создавал альянсы, свергал правительства, и сталкивал лбами партии. Об этом в рамках выступления с парламентской трибуны заявил депутат ПСРМ Богдан Цырдя. 

Социалист с возмущением напомнил, что в 2016 году Эдуард Харунжен был назначен генеральным прокурором президентом, чей срок полномочий к тому моменту истек. Кроме того, Харунжен являлся членом Совета прокуроров, что категорически было запрещено законом для замещения данной должности.

Цырдя перечислил лишь некоторые “достижения” нашей страны при прокуроре Харунжене, и поставил на место демократов, воззвавших к соблюдению регламентов и статуса правового государства.

– У нас, в Молдове, нет правового государства. У нас нет Конституции, нет закона. РМ и государственные учреждения вышли из рамок правового поля. Генеральной прокуратуре был выдан вотум недоверия, она больше не служит народу. Мы должны вернуть ее на службу народу, а не олигархам, – сказал он. 

Полное выступление Богдана Цырди смотрите на видео ниже:

 

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