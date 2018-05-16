Цырдя: Может кишиневцы заслужили, чтобы ими управлял свой, а не чужой?

Все кандидаты в генеральные примары Кишинева, за исключением Иона Чебана, являются уроженцами молдавских сел и к столице не имеют никакого отношения. Об этом на своей странице в соцсети написал политолог, депутат Партии социалистов Богдан Цырдя.

– Вы только взгляните на кандидатов в мэры Кишинева! Любуйтесь, ужасайтесь, наслаждайтесь картиной: 1. Сильвия Раду – родилась в Хынчештах. 2. Андрей Нэстасе – родился в селе Мындрешты. 3. Валерий Мунтяну – родился в селе Флорены. 4. Константин Кодряну – село Старые Биличены. 5. Василе Костюк – родился в селе Сайдаклия. 6. Виктор Стрэтилэ – родился в селе Абаклия. 7. Александра Кан представляет село Сирець. 8. Ион Чебан – город Кишинев, – написал он.

Цырдя также отметил, что и до сих примаром Кишинева еще ни разу не становился его коренной житель. Так, в 1990-1994 годах городом управлял Николае Костин, уроженец экзотического села Печиште (Оргеевский район). После него Кишинев. отмечает Цырдя, “11 лет разрушал” Серафим Урекян, видный представитель села Ларга, Бричанского района. “Добивал столицу” славный житель Колоницы, Дорин Киртоакэ. Беспредельничал сей товарищ 10 лет, пишет политолог.

– Господа, а может хватит каждый раз отдавать столицу чужакам? Может, и кишиневцы заслужили, чтобы ими управлял свой, а не чужой? – добавил он.

Напомним, выборы генерального примара Кишинева пройдут 20 мая.