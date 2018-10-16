Цырдя: Молдавские “правосеки”, если они не круглые идиоты, не поддержат евроинтеграцию в Конституции

Политолог, депутат Партии социалистов Богдан Цырдя перечислил на своей странице в соцсети 8 причин, по которым, на его взгляд, правые партии не должны поддержать идею о включении евроинтеграции в высший закон страны.

Ниже приводим текст комментария без сокращений.

Безусловно, молдавские “правосеки”, если они не круглые идиоты, скорее всего не поддержат внедрение евроинтеграции в конституцию. И на это есть куча причин:

1. Нет давления и заказчика извне. А это ключевой момент. ЕС не считает ДПМ проевропейской, и жесткая резолюция от 9 октября – тому подтверждение. США вообще наплевать на евроинтеграцию.

2. Голосование укрепит подозрения, что ЛП и ЛДПМ подконтрольны ДПМ и лично Владимиру Плахотнюку. А им это надо за пару месяцев до выборов?

3. Если ЛДПМ и ЛП поддержат инициативу, значит они признают, что ДПМ подлинно проевропейская партия! Значит, ЛДПМ и ЛП лгали до сих пор, что Демпартия имитирует евроинтеграцию.

4. Поддержка этой инициативы будет означать, что ДПМ внедряет европейские нормы, принципы, модели. Проще говоря, арест Филата, Лучинского, Киртоакэ, Киринчука и других –это борьба с коррупцией, а не борьба с оппонентами, как об этом говорили ЛДПМ и ЛП до сих пор.

5. Внесение евроинтеграции в Конституцию превратит ДПМ в партию-лидера европейского сегмента. Они смогут хвастаться, что, благодаря им, курс на ЕС стал необратим. Это ослабит ЛДПМ, ЛП, ПАС-ДА в предстоящей парламентской гонке.

6. Голосовать за евроинтеграцию после того, как ДПМ расколола ЛДПМ и ЛП, вывела их из альянса, отобрала власть в районах, значит расписаться в собственной никчемности и беспринципности. После этого их будет ждать неминуемая смерть.

7. Если ЛДПМ и ЛП поддержат демократов, они уже никогда не смогут сформировать электоральный блок с ПАС-ДА.

8. В условиях, когда ЕС выдает жесткие резолюции против ДПМ, – голосовать с ней за евроинтеграцию означает плюнуть в сторону Евросоюза. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Вывод прост. Правосеки просто не могут голосовать за эту инициативу. Плюнуть против ветра будет легче, ведь есть шанс увернуться. Здесь шансы нулевые. И это понимают все.