Цырдя: Мне не стыдно голосовать за Иона Чебана!

А все потому, что «свой» кандидат зачастую – это жалкое подобие кандидата. Он далеко не «лучший из лучших».

Просто он заявил, что он свой, а оппонент – чужой.

Нередко «свой» кандидат – заурядный вор, болтун и баламут.

Он не знает языков, считает Ирак столицей Ирана, путает НДС с ПМС! Ему красят губы, делают из него «жертву», но заурядность и серость не скроешь.

Она так и прёт: на дебатах («свои» их часто избегают), при встречах, при просьбах помочь решить проблему.

Так вот что я вам скажу: мне не стыдно голосовать за Ивана Чебана.

Мне не стыдно его достижений, его знаний и опыта.

Никто не может сказать, что он необразованный, плохой менеджер, ничего не сделал для города и горожан.

Скажу, как есть – он сделал больше всех. Он поддержал и помог многим, и граждане, просто из чувства справедливости, должны ему ответить тем же.

У Чебана самое солидное образование в сфере городского управления, которое он получил в самых престижных вузах мира:

1) Национальная школа управления при премьер-министре Французской Республики, Париж, Французская Республика;

2) Академия публичного управления при Президенте РФ;

3) Королевский колледж, Институт правительства, Лондон, Великобритания;

4) Школа управления, Берлин, ФРГ.

5) РАНХИГС, Москва, РФ.

Ион Чебан – докторант государственного управления.

Назовите мне хоть одного кандидата, кто может сравниться с Чебаном в образовании, знании проблем города, в опыте госуправления?

Поэтому, скажу как есть – кандидата не стыжусь, выбором своим горжусь!