Цырдя: Мне не стыдно голосовать за Иона Чебана!

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.
Смотрю, у нас сложилась дурная традиция. Люди голосуют, подавляя рвотный рефлекс, будто стыдясь своего выбора.
Голосуют не за своего кандидата, а против оппонента. Восхищаются не своим кандидатом, а критикуют и обильно поливают помоями конкурента. Все понятно – своего хвалить особо не за что!
А все потому, что «свой» кандидат зачастую – это жалкое подобие кандидата. Он далеко не «лучший из лучших».
Просто он заявил, что он свой, а оппонент – чужой.
Нередко «свой» кандидат – заурядный вор, болтун и баламут.
Он не знает языков, считает Ирак столицей Ирана, путает НДС с ПМС! Ему красят губы, делают из него «жертву», но заурядность и серость не скроешь.
Она так и прёт: на дебатах («свои» их часто избегают), при встречах, при просьбах помочь решить проблему.
Так вот что я вам скажу: мне не стыдно голосовать за Ивана Чебана.
Мне не стыдно его достижений, его знаний и опыта.
Никто не может сказать, что он необразованный, плохой менеджер, ничего не сделал для города и горожан.
Скажу, как есть – он сделал больше всех. Он поддержал и помог многим, и граждане, просто из чувства справедливости, должны ему ответить тем же.
У Чебана самое солидное образование в сфере городского управления, которое он получил в самых престижных вузах мира:
1) Национальная школа управления при премьер-министре Французской Республики, Париж, Французская Республика;
2) Академия публичного управления при Президенте РФ;
3) Королевский колледж, Институт правительства, Лондон, Великобритания;
4) Школа управления, Берлин, ФРГ.
5) РАНХИГС, Москва, РФ.
Ион Чебан – докторант государственного управления.
Назовите мне хоть одного кандидата, кто может сравниться с Чебаном в образовании, знании проблем города, в опыте госуправления?
Поэтому, скажу как есть – кандидата не стыжусь, выбором своим горжусь!