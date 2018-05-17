Цырдя – Лянкэ и Канду: Если статус наблюдателя в ЕАЭС ничего не значит, то почему вы так воете?

14 мая в Сочи лидеры пяти стран, входящих в ЕАЭС, единогласно приняли решение предоставить Молдове статус наблюдателя, и за этим тотчас последовала критика со стороны представителей правительства и парламентского большинства.

Их “истеричные” заявления раскритиковал депутат от Партии социалистов, политический эксперт Богдан Цырдя.

– 15 мая заистерил Ю.Лянкэ, потом А.Канду. Первый заработал миллионы в ненавистном ему Казахстане (Аском). Второй – стал миллионером за счет российского «Первого канала» в Молдове. То есть Канду и Лянкэ стали миллионерами в ЕАЭС, а гражданам предлагают нищенствовать в ЕС. Имея рейтинг в 3%, они указывают президенту с рейтингом в 50%!

Только вслушайтесь в их бред:

1. Президент И.Додон ездил на саммит как «частное лицо».

Господа, президент избранник народа, говорит от имени народа.

А вот А.Канду как избранник 59 граждан, по закону, не может говорить от имени парламента, а только от своего имени, если одно «частное лицо» ему позволит. Ю.Лянкэ вообще «никто», да еще и без портфеля. Он без пяти минут зэк. Так кто говорит от имени народа и кто – от имени частного лица?

2. Президент не имеет право подписывать международные договоры без согласия парламента и ночного правительства. Неужели? А вот согласно Конституции РМ (Ст. 86, ч.1), президент заключает международные договора от имени Р. Молдова. Согласно Ст. 7, ч.2 Венской конвенции о праве международных договоров, глава государства представляет свое государство. Кстати, ЕС ничего против этого статуса не имеет.

3. Статус наблюдателя ничего не значит. Ну раз ничего не значит, чего воете так?

Да потому что боитесь, что мы можем получить возможность для наших граждан работать без патентов (а их 500.000 в РФ!), открыть рынки, опустить цену на газ (президент начал переговоры).

4. ЕАЭС ничего нам не даст, наш путь только в Евросоюз (где нас никто не хочет видеть).

А что дала нам ваша «евроинтеграция», кроме нищеты и воровства?

– закон о равенстве шансов и право ходить на гей парады, начиная с 2013 года? (требование ЕС!)

– повышение пенсионного возраста с 57 до 63 лет с 2017 года? (МВФ!)

– закрытие 218 школ и лишение работы 10.000 учителей? (Всемирный банк, программа PRIM)

– рост импорта подсолнечного масла из ЕС в 9 раз в 2016 -2018?!!! Или рост импорта овощей из ЕС более чем в 2 раза только в этом году!? (Благодаря DCFTA)

А вот РФ с 2005 по 2016 год простила Киргизии $703,2 млн, Узбекистану -$865 млн.

Объем совокупной помощи России для Киргизии в 2011-2016 – свыше $3,5 миллиарда! В 2005-2017 годах Россия инвестировала в Армению более $3 млрд, в Беларусь – около $5 млрд.

На помощь от ЕС мы не надеемся. Когда хотя бы кредиты спишут в $ 2 млрд? – поинтересовался депутат.