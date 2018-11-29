Цырдя: Лицемерие ПКРМ достигло абсолютного дна

Депутат Партии социалистов, политолог Богдан Цырдя прокомментировал решение ПКРМ отказать в поддержке председателю ЦИК Алине Руссу, которую сами же коммунисты на этот пост и выдвинули.

Ниже публикуем текст комментария без сокращений.

Лицемерие ПКРМ достигло абсолютного дна.

28 ноября пленум ПКРМ принял решение отказать в поддержке главе ЦИК Алине Руссу! Дескать, начали поступать тревожные сигналы о ее стремлении оказывать «особое внимание» узурпаторам власти в стране.

Ничего себе… А когда вы это заметили, господа?

Когда ЦИК снял с президентской гонки Инну Попенко 26 октября 2016 года? Или когда отстранил от местных столичных выборов Регину Апостолову?Или когда украл победу Иона Чебана в 2018 году, отказавшись провести второй тур?

Не слышали мы ваших возмущений, когда ЦИК отказал президенту провести консультативный референдум по отмене закона о миллиарде и роспуску парламента (сентябрь 2017 года). Или вас это устраивало потому, что это устраивало ДПМ? Видимо, да. Ведь об этом в пресс-релизе ПКРМ – ни слова.

Коммунисты возмущены тем, что сторонникам Майи Санду не разрешили провести референдум по отмене смешанной системы! На самом деле, Алина Руссу четко выполняла все указания лидера ПКРМ. Ведь сами коммунисты еще в ноябре 2014 года голосовали в ЦИКе за снятие “Родины” с предвыборной гонки вместе с ЛП, ЛДПМ, ДПМ! Против этой мерзости была лишь ПСРМ. Или забыли?

А решение XI Пленуме ЦК ПКРМ от 13 декабря 2014 года было о сотрудничестве с проевропейскими партиями – еще в силе или нет? Что-то мы не видели проклятий и отказа от решений этого исторического пленума!

И последнее. 18 февраля 2015 года депутаты ЛДПМ, ДПМ и ПКРМ утвердили состав проевропейского правительства, возглавляемого Кириллом Габуричем. Во имя спасения страны и евроинтеграции. Свой голос ПКРМ так и не отозвала. Видимо, ДПМ не разрешает.

На самом деле, ПКРМ – это резерв кадров для Демпартии. И ее младший партнер и лакей.

Отзыв поддержки Алины Руссу, видимо, тоже исходит от ДПМ, которая пытается поменять всех начальников из власти, дабы предстать белой и пушистой перед выборами. Чистка идет везде: Минюст, Минсельхоз, Минсоцзащиты, Агентство по возврату украденных активов, Нацбанк, Академия Наук, ЦИК, а скоро и премьер министр Павел Филип.

Скажу просто – не поможет. Волк меняет шкуру, но не сущность.